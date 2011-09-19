-Sigara üretimi de satışı da düşüyor ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Eskilerin deyimiyle ''parası ele dumanı yele'' sigarada son yıllarda üretim de satış da düşüyor. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerinden AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, sigara üretimi ihracat dahil, 2005'te 114,5 milyar adet, 2006'da 125,8 milyar adet, 2007'de 126,1 milyar adet oldu. 2008'de 135 milyar adede ulaşan üretim, 2009'da 132,9 milyar adede, 2010'da ise 115,2 milyar adede geriledi. Geçen yılın 7 ayında 63,4 milyar adet olan üretim 2011 yılı 7 ayında ise 48,8 milyar adet olarak kayıtlara geçti. Satış rakamlarına bakıldığında ise 2005'te 106,7 milyar adet, 2006'da 107,9 milyar adet, 2007'de 107,4 milyar adet sigara satıldı. 2008'de 107,8 milyar adet olan satış miktarı, 2009'da 107,5 milyar adede, 2010'da ise 93,3 milyar adede geriledi. 2010 yılı 7 ayında 53,8 milyar adet olan satış miktarı ise bu yılın 7 ayında 53,1 milyar adede düştü. Uzmanlar, sigara satışlarındaki gerilemede kapalı alanlardaki sigara içme yasağı, dumansız hava sahası ile sigaranın zararlarına ilişkin kampanyaların etkili olduğunu ifade ediyor. Bu arada, TAPDK verileri kayıtlı sigara satışlarını içeriyor.