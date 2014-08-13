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Dünya

Sigara üreticisinden İngiltere'ye tehdit: Düz pakete 'evet' derseniz, 11 milyar sterlinlik dava açarız

Philip Morris şirketi, İngiltere'yi dava açmakla tehdit etti

13 Ağustos 2014 11:02

Sigara devi Philip Morris İngiltere hükümeti sigaralar için düz ambalaj öngören bir yasayı uygulamaya koyarsa dava açmaya hazır olduklarını söyledi.

Yasa sigaraların grafik sağlık uyarıları ve hiçbir marka olmadan satılmasını öneriyor.

Marlboro markasının sahibi olan Philip Morris kararın markalaşmayı etkileyeceğini gerekçe göstererek mahkemeler yoluyla "adil tazminat talep" için hazırlandığını belirtti.

Philip Morris düz sigara paketi kuralları nedeniyle Avustralya hükümeti ile dava sürecinde.

 

Kamu sağlığı kaygıları

 

Yasa insanları sigara caydırarak kamu sağlığını geliştirmeyi amaçlamakta.

İngiliz hükümeti Nisan ayında, çocukların sigara alışkanlığını aşağı çekebileceğini gösteren çalışma ardından, düz ambalaj getirmek istediğini söyledi.

Haziran ayında yasa taslağı yayınlandı ve altı haftalık istişare geçen hafta sona erdi.

 

Milyarlık tazminat

 

Philip Morris, Sağlık Bakanlığı'na isteyeceği tazminatın "milyarlarca sterlin" olacağını söyledi.

2014 yılında hazırlanan Exane BNP Paribas raporu, İngiltere'de sigara markaları için ödeyeceği tazminat değerinin 9 ila 11 milyar sterlin olabileceğini tahmin ediyor.

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