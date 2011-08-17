-Sigara üreticileri FDA'ya dava açtı ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - ABD'de 5 sigara şirketi, sigara paketleri üzerine açık sağlık uyarıları konulması zorunluluğu getiren yeni yasa nedeniyle Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) dava açtı. Şirketler 41 sayfalık dava dosyasında, hükümetin sigara karşıtı mesajının iletilmesini zorunlu kılan yeni yasanın, anayasanın verdiği ifade özgürlüğü hakkının ihlali anlamına geldiğini iddia etti. Dosyada, yeni paketlerin tüketicilerin ürünlerini satın almaktan korkmalarına ve çekinmelerine yol açacağı belirtildi. Sigara firmalarının avukatı da açıklamasında, hükümetin, sigara paketlerinin kendi sigara karşıtı kampanyasının mini bir reklam panosu gibi hizmet etmesini istemeye hakkı olmadığını söyledi. Yeni uyarıların yayınlanması gelecek sene eylül ayından itibaren zorunlu hale gelecek. Sigara üreticileri geçen sene de Kentucky'deki bölge mahkemesinde açtıkları benzeri bir davayı kaybetmişlerdi.