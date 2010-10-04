-SİGARA TÜKETİMİNDE DÜŞÜŞ ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - Kapalı alanlarda sigara yasağı uygulaması, sigara satışlarını bu yıl yüzde 16,2 oranında düşürdü. Ancak yine de devlet bütçesinden yatırımlara giden paraya yakın bir tutar, sigara için vatandaşın cebinden çıkıyor. Geçen yılın ilk 8 ayında 3 milyar 641 milyon paket olan sigara tüketimi, bu yıl 3 milyar 50 milyon pakete indi. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs 2008 tarihinde uygulamaya giren, 19 Temmuz 2009'da ise kahvehane, restoran, kafe ve barları da kapsamına alan kapalı alanlardaki sigara yasağı, etkisini özellikle geçen yılın ikinci yarısından itibaren göstermeye başladı. 2006 yılında ülkemizde 5 milyar 395 milyon 434 bin paket sigara tüketilirken, bu rakam 2007 yılında 5 milyar 372 milyon 748 bin pakete geriledi. Ancak, 2008 yılında sigara satışları tekrar 5 milyar 392 milyon 945 bin paket seviyesine yükseldi. 2009 yılında kapalı alanlardaki sigara yasağının kapsamının genişlemesiyle birlikte özellikle Ağustostan itibaren satışlarda belirgin bir düşüş ortaya çıktı. Yıl sonunda da tüketim, 5 milyar 377 milyon 748 bin paket oldu. Sigara satışlarındaki en ciddi düşüş ise bu yıl meydana geldi. Geçen yılın Ocak ayında 431 milyon 158 bin paket olan sigara tüketimi, bu yıl aynı ayda 343 milyon 52 bin pakete indi. Şubatta da geçen yıl 389 milyon 180 bin paket olan aylık satış miktarı bu yıl 298 milyon 129 bin pakete geriledi. Aylık sigara satışları, Mart ayında 2009'un aynı ayına göre 78 milyon 794 bin, Nisan'da 60 milyon 168 bin, Mayıs'ta 44 milyon 417 bin, Haziran'da da 136 milyon 337 bin paket düşüş gösterdi. Turizm sezonu ve artan turist sayısı da sigara tüketimindeki gerilemeyi durduramadı. Buna göre, sigara satışları, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayının 47 milyon 360 bin, Ağustosta da 44 milyon 934 bin paket altında kaldı. -4,5 YILDA, 25 MİLYAR PAKET SİGARA İÇİLDİ- Öte yandan 2006 yılı başından, 2010 yılı Ağustos sonuna kadar geçen dönemde, Türkiye'de tüketilen sigara miktarı 24 milyar 589 milyon 93 bin 778 paketi buldu. Böylece 4,5 yılı aşan bu sürede tiryakiler, 491 milyar 781 milyon 875 bin 563 adet sigara içti. Söz konusu dönemde, günlük sigara tüketimi de 292 milyon 727 bin 307 adet olarak belirlendi. -SİGARAYA MİLYARLAR AKITILIYOR- Bu arada 2006 yılından bu yana vatandaşın sigara için ödediği para da 86 milyar 388 milyon 105 bin liraya ulaştı. 2006 yılında 15 milyar 272 milyon lira olan sigara satışları, 2007 yılında 16 milyar 687 milyon lira, 2009 yılında 18 milyar 342 milyon lira, 2009 yılında da 20 milyar 402 milyon lira oldu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise tiryakiler, sigaraya 15 milyar 684 milyon 814 bin lira ödedi. Söz konusu rakamlara göre, vatandaşlar sigaraya yılda ortalama 18 milyar lira harcıyor. Ceplerden sigara için ayda 1 milyar 5 milyon lira, günde de 33 milyon 484 bin lira çıkıyor. Sigaraya ödenen para, devletin bütçe yatırımlarına yaklaşıyor. 2010 yılı bütçesinde hastane, okul, yol, elektrik, su ve diğer yatırımlar için 22 milyar lira ödenek ayrıldığı dikkate alındığında, sigaraya giden paranın büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu Küresel Yetişkin Tütün Araştırmasına göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin yüzde 31,3'ü her gün veya ara sıra tütün kullanıyor. Bu oran erkeklerde yüzde 47,9, kadınlarda ise yüzde 15,2 seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de 13-18 yaş grubundaki gençlerin yüzde 8,4'ü sigara kullanırken, gençlerde sigara kullanım oranı erkeklerde yüzde 9,4, kızlarda ise yüzde 5,3 olarak belirleniyor. Rakamlar, 2003 yılında yüzde 6,9 olan sigara kullanım oranının yüzde 8,4'e yükseldiğini ortaya koyarken, özellikle kızlarda sigara tüketim oranında belirgin bir artış olduğu görülüyor.