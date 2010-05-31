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Ekonomi

Sigara tüketimi azalmadı, kaçağa kaydı

Philip Morris Sabancı, sigara üzerindeki vergi artışı sonrasında sigara tüketiminin yüzde 25 oranında azalmadığını, sahte ve kaçağa kaydığını gözlemledik

31 Mayıs 2010 03:00

T24- Philip Morris Sabancı, sigara üzerindeki vergi artışı sonrasında sigara tüketiminin "iddia edildiği şekilde" yüzde 25 oranında azalmadığını, sahte ve kaçağa kaydığını gözlemlediklerini açıkladı.


Philip Morris Sabancı şirketinin, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesinin (SSUK) "sigara zamları nedeniyle sigara tüketiminin azaldığı" açıklamasına ilişkin yazılı değerlendirmesinde, şunlar kaydedildi:


"31 Aralık 2009’da sigara üzerindeki vergi artışı sonrasında sigara tüketiminin iddia edildiği şekilde yüzde 25 oranında azalmaktan ziyade, sahte ve kaçağa kaydığını gözlemlemekteyiz. Bağımsız pazar araştırmaları da vergi ödemeyen sahte/kaçak gibi sigara tüketiminin ciddi oranda arttığı görüşümüzü destekler sonuçlara işaret etmektedir.


Örneğin, IPSOS KMG şirketinin yaptığı araştırmanın sonuçları, Mart 2010’da Aralık 2009’a oranla vergi ödenmeyen sigaraların payında yüzde 53 oranında artışa işaret etmektedir. Sahte sigaraların uygun olmayan koşullarda üretilmesi ve gerek sahte gerekse de kaçak sigaraların kontrolsüz şekilde satılmasından dolayı devletimizin sağlık politikasına da uyumlu olmadığını düşünüyoruz."

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