-SİGARA TÜKETİMİ AZALDI ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Kapalı alanlarda sigara içme yasağı, etkisini en fazla geçen yıl hissettirdi. Türkiye'de içilen sigara miktarı, uzun yıllar sonra ilk kez geçen yıl 100 milyar adedin altına düştü. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (TAPDK) derlenen verilere göre, 2005 yılında 106 milyar 717 milyon adet olan Türkiye'de satılan sigara miktarı, 2006 yılında 107 milyar 908 milyon adede yükseldi. Söz konusu rakam, 2007 yılında ise 107 milyar 455 milyon adet olarak gerçekleşti. Kapalı alanlarda sigara içme yasağının 19 Mayıs'ta uygulamaya girdiği 2008 yılında ise iç piyasada 107 milyar 859 milyon adet sigara satıldı. 2009 yılının Temmuz ayında kapalı alanlardaki sigara yasağının kapsamı genişletildi ve kahvahene, bar, kafe ve restoranlarda da sigara içmek yasaklandı. 2009 yılında, ülkemizde içilen sigara miktarı, yasağın genişlemesine paralel 107 milyar 555 milyon adede geriledi. -TÜKETİMDE YÜZDE 13'LÜK DÜŞÜŞ- 2010 yılında ise sigara satışlarında bir önceki yıla yüzde yüzde 13,2 oranında düşüş kaydedildi. Geçen yıl ülkemizde 93 milyar 354 milyon adet sigara satıldı. Sigara satışı paket bazında da 4 milyar 667 milyon oldu. Böylece geride bıraktığımız yıl, 2009 yılına göre tiryakiler 14 milyar 201 milyon adet daha az sigara içti. 2009 yılında 5 milyar 377 milyon 750 bin paket olan sigara tüketimi, 2010 yılında 4 milyar 667 milyon pakete indi. Buna göre, sigara satışlarında geçen yıl 710 milyon 50 bin paket azalma meydana geldi. Sözkonusu rakamlara göre, 2009 yılında ülkemizde günde ortalama 14 milyon 733 bin 562 paket sigara içilirken, sigara tüketimi geçen yıl 12 milyon 788 bin 219 pakete geriledi. Uzmanlar, sigara satışlarındaki bu düşüşte kapalı alanlardaki sigara içme yasağının yanı sıra, dumansız hava sahası ve sigaranın zararlarına ilişkin kampanyaların etkili olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, sigara fiyatlarındaki artış sonrası gündeme gelen sigara kaçakçılığının da mevcut tabloda payı bulunabileceğine dikkati çekiyor. -5 YILDA 524 MİLYAR SİGARA- Öte yandan 2006-2010 dönemini kapsayan son 5 yılda, Türkiye'de 524 milyar 131 milyon adet sigara satıldı. Bu şekilde 5 yılda, tiryakiler 26 milyar 206 milyon 550 bin paket sigara içti. Bu rakamlara göre Türkiye'de kişi başına yılda ortalama 7 bin 731 adet sigara tüketildi. Paket hesabıyla da yılda ortalama 387 paket sigara içildi. 5 yıllık süreçte sigara için tiryakilerin cebinden her yıl ortalama 18 milyar lira çıktı. Bu rakamlara göre ülkemizde her ay 1,5 milyar liralık, her gün de 50 milyon liralık sigara tüketildi. Bu arada TAPDK verilerine göre, üretici firmalar geçen yıl 21 milyar 897 adet, bir başka ifadeyle 1 milyar 94 milyon 850 bin paket sigara ihracatı gerçekleştirdi. İhraç edilen sigara miktarı 2009 yılında 25 milyar 358 milyon adet, 1 milyar 267 milyon 900 bin paket olarak belirlenmişti. TAPDK verilerine göre, 2005-2010 döneminde Türkiye'de satılan sigara miktarları adet olarak şöyle: /* YILLAR SİGARA SATIŞ ADEDİ ------- -------------------- 2005 106.717.000.000 2006 107.908.000.000 2007 107.455.000.000 2008 107.859.000.000 2009 107.555.000.000 2010 93.354.000.000 */