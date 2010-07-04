Sigara terörden daha fazla zararlı

T24 - Sigara yasağının mimarı AKP milletvekili Erdöl, ‘’ Sigara bu memlekete terörden daha fazla zararlı’’ dedi.



Sigara yasağının mimarı TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı AKP Trabzon milletvekili Cevdet Erdöl sigaranın, 30 yıldır binlerce şehit verilen terörden daha zararlı olduğunu söyledi. Erdöl, ‘’Anayasa Mahkemesi, kahvehanelerde sigara içimini serbest bırakırsa, yasa kevgire döner. Sigara bu memlekette, terörden daha zararlı’’ dedi.



TBMM’de gazetecilerle sohbet eden Erdöl, Danıştay’ın sigara yasağının iptali için yaptığı başvuruyu reddetmesini beklediklerini belirterek, '' Mahkeme kararına saygı duyarız ama bu kararın milletin, gençliğin ve çocukların hayrına bir karar olmasını temenni ederiz. Memlekete sigaradan daha fazla zayiat veren hiçbir şey yok. Ne terör, ne sel ne de deprem gibi doğal afetlerden hiçbirisi sigara kadar zarar vermedi. Ülkemiz için büyük zarar olan bu illeti toplumdan uzaklaştırmamız lazım'' dedi.





‘’Atraksiyon var’’



Kahvehanelerde sigara içilmesi serbest bırakıldığında, lokanta ya da pastanelerin de gündeme geleceğini savunan Erdöl, ‘’O zaman bu yasa kevgir olur. Buna Anayasa Mahkemesinin geçit vermeyeceğini düşünüyorum. Halkımızın yüzde 99’u, kahvehaneye gidenlerin de yüzde 80’ bu yasaktan memnun. Bu girişim, kanunu kevgire çevirmek isteyenlerin bir atraksiyonu. Dava açılmasını teessüfle karşıladım. Danıştay'ın kararı Türk milletini sevindirmedi’’ diye konuştu.



Cevdet Erdöl, ''Davanın arkasında sigara lobisi olabilir mi?'' sorusuna da ‘’ Bu tip davaların açıldığı ülkelerde bu işi maniple eden sektörün temsilcileri var. Yıllık 20 milyar dolarlık bir pazar. Bu pazar içinde pay sahibi olanların bunu maniple etmesi kendi açılarından mümkün'' cevabını verdi.





