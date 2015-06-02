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Sigara şirketleri 12 milyar dolar tazminata mahkum oldu

Kanadalı bir mahkeme, sigara bağımlılarının açtığı davada Imperial Tobacco, Rothmans Benson & Hedges ve JTI-MacDonald'ı mahkum etti

02 Haziran 2015 12:31

Kanada'da bir mahkeme üç uluslararası tütün şirketini, sigara tiryakilerini sigara içmenin olası riskleri konusunda uyarmadıkları gerekçesiyle 12 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm etti.

BBC Türkçe’e yer alan habere göre, Kanada’nın Quebec eyaletinde yaşayan sigara tiryakilerinin 1998 yılında uluslararası tütün şirketleri, Imperial Tobacco, Rothmans Benson & Hedges ve JTI-MacDonald’a açtığı davada tütün şirketleri mahkûm oldu. Ancak çıkan kararlar temyize gidecek.

Davada, sigara üreticisi şirketler 1950’lerden bu yana Kanadalıların sigara içmenin yarattığı sağlık riskleri konusunda “yüksek farkındalık” sahibi olduğunu savundu. JTI-MacDonald yayınladığı bir açıklamada “Bu farkındalık 40 yıldan fazla süredir her bir yasal sigara paketinin üzerine basılan sağlık uyarılarıyla güçlendirildi” diyor.

Ancak davacılar şirketlerin müşterilerini düzgün şekilde uyarmadığını iddia ediyor ve mahkemeye göre de üreticiler “başka bir kişiye zarar vermemek” görevini yerine getirmek konusunda başarısız oldu.

 

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sigarafabrikacezaImperial TobaccoRothmans Benson HedgesJTI MacDonald

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