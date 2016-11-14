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Ekonomi

Sigara satışında yeni dönem

Sağlık Bakanı, 15 yaş üzeri sigara içme oranının son dört yılda 27.3’e çıktığını açıkladı

14 Kasım 2016 16:25

Sigara satış yapılan yerlerde vitrinde sigara olmayacak. Paketlerde marka neredeyse görünmeyecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 15 yaş üzeri sigara içme oranının 23.2’lere indiğini ancak son dört yılda bu rakamın 27.3’e çıktığını açıkladı. Tütünle mücadele konusunda ciddi bir çalışma başlatacaklarını kaydeden Akdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda az önce yaptığı konuşmada, bundan sonra sigaraların kapalı dolaplarda satılacağını, sigara paketlerinde de markaların neredeyse görünmez duruma getirileceğini bildirdi. 

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SigaravitrinsatışSağlık BakanıRecep Akdağ

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