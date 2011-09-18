-Sigara parasına Avrupa turu FLORANSA (A.A) - 18.09.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde fotoğrafçılık yapan Abdülkerim Arif Görgün, motosikletiyle çıktığı ve 45 gün olarak planladığı ancak 100. gününe yaklaşan büyük Avrupa turunu tamamlamak üzere. Alanya'da fotoğrafçılık dükkanı bulunan 46 yaşındaki Abdülkerim Arif Görgün, 12 Haziran'da çıktığı Avrupa turunu ve başından geçenleri, seyahatinin İtalya ayağında, AA muhabirine anlattı. İçinde hep seyahat etme, yeni bir şeyler keşfetme arzusu olduğunu söyleyen Görgün, hayalini kurduğu büyük seyahatini gerçekleştirmek için 1993 yılında, Paris-Dakar rallilerinde kullanılan 92 model ''Yamaha Super Tenere'' motorunu aldığını fakat, o dönem motosiklet ehliyeti alamadığı için bu seyahatini yapamadığını bildirdi. Abdülkerim Arif Görgün, hiç sigara içmediği halde arkadaşlarının sigaraya yaptıkları harcamaya dair aralarındaki sohbetten kendine ders çıkarttığını belirterek, "Sigara içermiş gibi her hafta kumbaraya 5-10 Avro attım. 2005'te biriktirmeye başladım. Zaman zaman paraya sıkıştım ama bu paraya dokunmadım. Bu sene başında para, 4 bin 500 Avro olmuş, ehliyetimi de alınca, hanımdan 45 günlük izin aldım" dedi. Görgün, büyük seyahatinin oluşum aşamasında "heyecanla" iki plan tasarladığını kaydederek, "Bunlardan A planı, Akdeniz ülkelerini gezmek idi. Ancak, Kaddafi yüzünden Akdeniz ülkelerini gezemedim. B planını uyguladım" diye konuştu. Oluşturduğu B planının ise Çanakkale Şehitliğinde başladığını ifade eden gezgin, rotasına dair şunları kaydetti: "Şehitlikte duamızı okudum. Selanik'te Atatürk'ün evini ziyaret ettim. O atmosferi yaşadım. Oradan, Makedonya'ya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan'a tüm Balkan ülkelerini katettim. Almanya'ya geçtim. Havalar da iyi gidince, Hamburg'dan Danimarka'ya, oradan Norveç'e ve İsveç'e geçtim." -Anıları ve çıkarımları- Abdülkerim Arif Görgün, büyük seyahati süresince şu ana kadar gurbetçi Türkler'den büyük misafirperverlik gördüğünü belirterek, buna örnek olarak da Floransa'daki Turkuaz lokantası gibi Türk restoranlarının, kendisinden ücret almamasını gösterdi. Türklerin yanı sıra, seyahati süresince gittiği ülkelerde de hep iyi bir şekilde karşılandığının altını çizen 46 yaşındaki gezgin, Kosova'da bir polisin kendisine navigasyon cihazı almasında yardımcı olduğunu, Prizren'de bir teknisyenin motoruna telefonunu şarj etmeye yarayacak bir cihaz monte ettiğini ve hiç ücret almadığını kaydetti. Seyahati sırasında karşılaştığı insanların çok iyi olduğunu bildiren Görgün, yol boyunca çadırda, kamp yerlerinde pansiyonlarda bazı insanların evlerinde kaldığını söyledi. Parası olmayanın dahi biraz tutumlulukla, sabırla ve kararlıkla böyle bir şey yapabileceğini vurgulayan Abdülkerim Arif Görgün, iyi bir anı kitabı yazarıyla anılarını kitaplaştırmak için çalışabileceğini de sözlerine ekledi.