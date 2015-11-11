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Sigara molaları mesaiden sayılıyor mu?

Sigara molası kullananlar daha verimli çalıştıklarını söylediler

11 Kasım 2015 10:03

Kapalı alanda sigara içme yasağı ile birlikte  gündeme gelen ‘sigara molaları’nın mesai saatleri içerisinde sayılıp sayılmaması konusunda tartışmalar devam ediyor. Verilen sigara molalarının  çalışma saatleri arasında eşitsizlik yarattığı söylenirken, sigara içen kişiler ise sigara molaları sayesinde daha verimli çalıştıkları görüşünde.

Hürriyet’in haberine göre KPMG Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri’nden Kıdemli Müdür Bahadır Dinçyürek, şirketin blog sayfasındaki değerlendirmesinde Türkiye’de sigara molası uygulayan bazı işyerlerinde bu sürelerin belirlendiğini bazılarında ise karmaşık bir uygulama olduğuna dikkat çekiyor. Dinçyürek’in önerdiği formül şu şekilde: “Sigara molalarına mevzuat açısından engel yok. Sadece kesintisiz verilmesi gereken ara dinlenme sürelerine uymak gerekiyor. Bu süreler, mesaiden sayılmaz ve ilgili düzenlemelere istinaden önceden belirlenmesi gerekir. Sigara molasını belirli saatlerle uygulayan işyerlerinde bu zaman dilimi çalışanlara duyuruluyor. Sigara içmeyenler de bundan faydalanıyor. Böylece, sigara içmeyen personelin motivasyonu düşmüyor. Çalışma süresinden sayılmayan sigara molaları için personele ücret ödenmesi de gerekmiyor. Mevzuat, işyerinde değişik saatlerde mola uygulanmasına da müsaade ediyor. Farklı saatlerde uygulanacak molaların önceden duyurulması halinde bu süreler mesaiden sayılmaz, personele ücret ödemesi de yapılmaz. Ancak, molalar belirlenmediğinde mesai ayrımı yapılamıyor. Sigara molalarının mesaiden sayılmaması mümkün olmuyor”

 

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