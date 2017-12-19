Sigara kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polis ekiplerinin sigara kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin il genelinde gümrük kaçağı sigara alan, satan ve aracılık eden kişilere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda E.Y, K.K, M.S, İ.Ö, S.İ. ve M.K. gözaltına alındı. Zanlıların ev, araç ve işyerlerinde yapılan aramalar sonucunda yaklaşık 25 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI