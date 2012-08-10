Sigara kaçakçıları polisle çatıştı: 1 şehit

Kars'ta ''dur'' ihtarına uymayarak polisle çatışan sigara kaçakçılarının açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu.

Iğdır'dan Kars'a kaçak sigara getirdiği gerekçesiyle takibe alınan minibüs Ani Kavşağı'nda durdurulmak istendi.

Polisin ''dur'' ihtarına uymayarak minibüsle kaçmaya çalışan 2 zanlı, Mesut Yılmaz Parkı'nda araçla kaza yaptı. Minibüsten inen zanlılar ile polis ekiplerine silahlarla ateş açtı. Çıkan çatışmada, 1 polis memuru şehit oldu.

Minibüste yapılan kontrollerde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yetkililer, şehit polisin ailesine haber verilmediği için isminin daha sonra açıklanacağını bildirdi.