Sigara izmaritinden yangın çıktı, ayakkabılar kül oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, ayakkabı mağazasının önündeki boş kutuların olduğu yerde sigara izmaritinden çıkan yangın, ayakkabılara da sıçradı. Onlarca ayakkabı küle dönerken, alevleri iş yeri çalışanları söndürdü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Murat Benli\'ye ait ayakkabı mağazasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Dükkanın önündeki kaldırıma ayakkabıları istifleyen ve buradan da satış yapan Benli, boş ayakkabı kutularını da kolonun köşesine yerleştirdi. Bu sırada, iddiaya göre, yoldan geçen biri, içtiği sigaranın izmaritini farkında olmadan boş ayakkabı kutularının olduğu yere attı. Rüzgarın da etkisiyle boş kutular yanmaya başlarken, alevler, ayakkabılara sıçradı. Kısa sürede onlarca ayakkabı, yanarak, küle döndü. İş yeri çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangını güçlükle kontrol altına aldı. Çalışanlardan biri, yangın tüpünün yetersiz kaldığı yerde kovayla su dökerek, alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın nedeniyle zarara uğradığını belirten Murat Benli, kimsenin yaralanmadığına sevindiğini söyledi.



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