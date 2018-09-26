Sigara izmariti yangına neden oldu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da sigara izmariti yüzünden bir tekstil fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 25\'inci kilometresinde bulunan Ali Çetindağ’a ait tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, kim tarafından atıldığı öğrenilmeyen sigara izmariti pamuk balyalarını tutuşturdu. Kısa sürede dumanların yükseldiğini fark eden fabrika sahibi Çetindağ, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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