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Sigara içmeye çıktığı balkondan düşüp öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Ahmet Yaşar Efe (58), sigara içmek için çıktığı 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek öldü

05 Mart 2018 14:29

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, Ahmet Yaşar Efe (58), sigara içmek için çıktığı 4\'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek öldü.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Osman Yozgatlı Mahallesi 1229 Sokak\'ta meydana geldi. Emekli memur, 2 çocuk babası Ahmet Yaşar Efe, iddiaya göre, evde oğluyla tartıştı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından Ahmet Yaşar Efe, balkona sigara içmeye çıktı. Bu sırada balkondan düşen Efe\'yi gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen sağlık ekipleri Efe\'yi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ahmet Yaşar Efe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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