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Dünya

SİGARA İÇENLER ÜST DÜZEY HÜKÜMET GÖREVLİSİ OLAMAYACAK ANKARA (A.A)

22 Temmuz 2010 02:55

-SİGARA İÇENLER ÜST DÜZEY HÜKÜMET GÖREVLİSİ OLAMAYACAK ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - İran, sigaraya karşı yeni bir uygulama başlatmaya hazırlanıyor. İtalyan Adnkronos haber ajansının Iran Daily gazetesine dayanarak verdiği habere göre, sigara kullananlar, artık üst düzey hükümet görevlerine getirilmeyecek. Hükümet tarafından onaylanan yönetmelik, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın imzasının ardından yürürlüğe girecek. Düzenlemenin, yasama ve yargı organlarını kapsayıp kapsamayacağı ise henüz bilinmiyor.

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