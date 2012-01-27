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Sigara içen öğrencilerini dağ başında bıraktı

Uludağ gezisinden İstanbul'a dönen liselilerden biri otobüste sigara içince otobüste tartışma çıktı.

27 Ocak 2012 02:00

T24 - Uludağ gezisinden İstanbul'a dönen liselilerden biri otobüste sigara içince otobüste tartışma çıktı. Öğretmen 9 öğrenciyi otobüsten indirerek dağ başında bıraktı.
 

Okul gezisinde çıkan ‘sigara içme’ tartışması öğrencileri çok zor durumda bıraktı.


Dokuz lise öğrencisini öğretmenleriyle karşı karşıya getiren olay, iddiaya göre Uludağ’a düzenlenen gezi dönüşünde yaşandı.


Haberturk'ün haberine göre, yaşları 16 ila 18 arasında değişen B.B., E.Y., İ.K., T.T., H.D., O.D., B.B., İ.Y. ve O.E., 14 Ocak’ta yapılan günübirlik gezinin dönüşünde yaşananlar konusunda şu iddialarda bulundu: “Gezi için Uludağ’a gittik. 18.30’da geri dönmek için yola çıktık. Yarım saat sonra bir arkadaş sigara içti. Şoför ‘Kim sigara içti?’ diye bağırıp küfür etti. Biz tepki gösterince öğretmenimiz N.Ö., “İçen sen misin?” diyerek E.Y.’ye yumrukla vurmaya başladı. Öğretmenimiz küfürler ederek bizi otobüsten indirdi.”


Çocuklar iddialarını şöyle sürdürdü: “Kaza ve kar nedeniyle yol kapalıydı. 2 saat yürüdük. Vahşi köpek saldırısına uğradık. Bir otobüsün kayması nedeniyle de ezilme tehlikesi geçirdik. Bir minibüs bulup terminale gittik. İstanbul’a dönmek için de bir otobüse bindik. Gece saat 03.00’te İstanbul’a ulaştık. Ölümle burun buruna geldik.”


9 öğrenci, Kartal Cumhuriyet Başsavlığı’na suç duyurusunda bulundu. Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de bir şikâyette bulunan öğrenciler, öğretmen N.Ö.’nün kendilerini şikâyetçi olmaları halinde okuldan atmakla tehdit ettiğini de öne sürdü. Okul Müdürü Serdar Korkut da yaşanan olayın Milli Eğitim Müdürlüğü ve savcılık tarafından soruşturulduğunu söyledi.



‘Tiryakiyiz hocam'


Lisede müdür muavini olan ve adını vermek istemeyen bir yetkili ise yasal sürecin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Öğrenciler, hem gidiş hem de dönüş yolunda tiryaki olduklarını söyleyerek sigara içmek istemişler. Öğretmenimiz buna müsaade etmemiş. Tartışma yaşanmış. Arabalı vapurda karşılaşıyorlar, öğretmen tekrar arabaya almak istiyor ama gelmemişler."


 

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