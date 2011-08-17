Sigara devlerinin 'fotoğraf' davası

T24 - ABD'de beş büyük sigara şirketi, sigara paketlerindeki uyarı fotoğraflarını zorunlu hale getiren yasa nedeniyle hükümete dava açtı.



Amerika Birleşik Devletleri'nde beş büyük sigara şirketi, sigara paketleri üzerine, fotoğraflı sağlığa zararlıdır etiketleri yapıştırmalarını zorunlu hale getiren yasa nedeniyle yetkililere dava açtı.



Şirketler, yeni kuralların, anayasada güvence altına alınmış ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu, hükümet tarafından belirlenmiş sigara-karşıtı mesajları yayınlamak durumunda kalacaklarını belirtiyor.



Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin kurallarına göre, sigara şirketleri söz konusu fotoğraflı uyarı etiketlerini 2012 yılı Eylül ayından itibaren ürünlerine yapıştırmak durumunda kalacak.



Fotoğraflar arasında çürüyen diş ve hasta akciğer görüntüleri de olacak.



Tütün firmaları, mevzuatın uygulanmaya koyulmasının ertelenmesini ve anayasaya aykırı ilan edilmesini talep ediyor.



Yetkililere karşı 41 sayfalık şikâyet dilekçesi veren şirketler: RJ Reynolds, Lorillard, Commonwealth, Ligett ve Santa Fe Natural Tobacco.



2009 yılında çıkarılan Sigara İçmenin Önlenmesi ve Tütün Kontrolü Yasası, sigaranın sağlığa zararlarını anlatan etiketlerin, paketlerin ön ve arka yüzlerinin yarısını ve basılı ilanların yüzde 20'sinde olmasını gerekli kılıyor.



Amerikan Sağlık Bakanı Kathleen Sebelius Haziran ayında yaptığı açıklamada, yeni etiketlerin gençleri sigara içmeye başlamaktan caydıracağını ve içenlerdeki bırakma oranlarını artıracağını söylemişti.





