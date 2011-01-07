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Dünya

'Sigara bıraktırma ilacı intihara yol açıyor'

ABD'de 1200'den fazla şikayete neden olan ilaç Türkiye'de de satılıyor.

07 Ocak 2011 02:00

T24 - Türkiye'de Champix adıyla satılan sigara bıraktırma ilacı hakkında, ABD'de, intihar eğilimine ve intihara yol açtığı gerekçesiyle 1200'den fazla şikayette bulunuldu. 

AFP'nin haberine göre, ABD'nin tüm bölgelerinden gelen, Pfizer ilaç firmasının Chantix adıyla piyasaya sürdüğü ilacı kullananlar ya da yakınlarının gönderdiği 1200'den fazla şikayet dilekçesi Alabama Federal Mahkemesinde toplandı. 

Davacı avukatlardan Ernest Cory, Pfizer'e ''ihmarkarlık davası'' açmak için bin kadar daha şikayetin gelmesini beklediklerini, dilekçelerde çoğunlukla ilacın intihar, intihara teşebbüs, atak ve hafıza boşlukları gibi ciddi nörolojik sorunları içerdiğini vurguladı. 

Cory, şikayetlerden yüzde 60'ının intihara teşebbüs ve intihardan bahsettiğine dikkati çekti. 

Pfizer şirketinin sözcüsü Victoria Davis ise ilacın, şikayette bulunanlarda nörolojik sorunlara yol açtığına ilişkin bilimsel bir kanıtın bulunmadığını söyledi. 

Daha önce de ''vareniklin'' etkin maddeli ilacın, davranış değişiklikleri, depresyon, intihar düşüncesi gibi ciddi sorunlara yol açtığına dair şikayetler bulunuyordu. İlaç nedeniyle intihar vakalarına rastlandığı da bildirilmişti.


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