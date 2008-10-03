Sigara bıraktırma ayini öldürdü

Malezya'da, sigara alışkanlığından kurtulmaya çalışan bir adam ve hasta karısını iyileştirmek için düzenlenen "arındırma" ayininde atılan dayak sonucu karı-koca ölürken, ayine katılan 15 yaşındaki bir kız çocuğu hastanede yaşam mücadelesi veriyor.



Yerel basında çıkan haberlere göre, aylardır sigarayı bırakmaya çalışan Mohd İbrahim Kadir Meydin (47) ile karısı Rosina Meydin Pillay (41) ve 14 ila 21 yaşları arasındaki üç çocuğu, Ramazan Bayramı'nda bir akrabalarını ziyarete gitti.



Bayram gezmesinde Muhd İbrahim sigarayı bırakmaya çalıştığını anlatırken, eşi Rosin de karaciğer ve astım rahatsızlığından şikayet etti. Akrabaları da bu şikayetleri çözmek için bir "arınma" ayini yapılmasını önerdi.



Süpürge sapı ve kask kulladılar



Evde bulunan 11 kişi, "arınma" ayininde birbirlerine süpürge sapı ve kasklarla vurmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren "tedavi" sonrasında, Muhd İbrahim ile karısı Rosin ve adı açıklanmayan bir yeğen şuursuzca dövüldü.



Ayin başladıktan yaklaşık 6 saat sonra eve ambulans çağrıldı. Ambulans geldiğinde başlarına darbe alan karı-kocanın ölmüş olduğu anlaşılırken, ağır yaralı bir genç kız da hastaneye kaldırıldı.



Kuala Lumpur polisinden Ku Chin Wah, olayla ilgili olarak ilk etapta 8 kişinin gözaltına alındığını, ancak sorgudan sonra 4'ünün bırakıldığını açıkladı.



Ku Chin Wah, dayak ayini fikrinin akrabaların büyük oğlundan çıktığını, 23 yaşındaki bu gencin, dövülerek hastalıklarından kurtulacakları konusunda çifti ikna ettiğini belirtti.