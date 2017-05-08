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Sigara bırakma tedavisi alan 300 bin kişiye, ücretsiz nikotin ilacı verilecek

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

08 Mayıs 2017 12:18

Sayıları 300,000’i geçmemek şartıyla sigarayı bırakma tedavisi alanlara sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın nikotin replasman ve ilaçları ücretsiz verilecek.

Bakanlar Kurulu’nun 6 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ve belirli kamu hizmetlerinden kimlerin ücretsiz veya indirimli yararlanabileceğini belirleyen, “kamuda tasarruf kararnamesi” olarak bilinen kararnameye bu yönde geçici bir madde ekleyen kararı yayımlandı.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alanlar, sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı’nca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına dağıtılacak nikotin replasman preparatları ile ilaçlardan, tütün bağımlılığı ve eğitim birimleri kanalıyla yaralanmada “Tasarruf kararnamesi” kapsamı dışında tutulacaklar.

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