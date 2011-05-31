-SİGARA 2030'A KADAR YILDA 8 MİLYON CAN ALACAK LONDRA (A.A) - 31.05.2011 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hükümetlerin insanları sigarayı bırakmaya ikna etmek ve pasif içicileri korumak için yeterli çaba sarf etmemesi yüzünden sigaradan ölümlerin 2030 yılına kadar yılda 8 milyonu bulabileceğini bildirdi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yaklaşık 6 milyon kişinin sigara kullanımı yüzünden öleceği öngörüsünde bulunulurken, bu sayının 600 binini de pasif içicilerin oluşturduğu kaydedildi. Açıklamada, genelde insanların sigaraya başlamasından yıllar sonra sağlığa etkilerinin görülmesi nedeniyle tütün kullanımı bağlantılı hastalıkların yayılmasının ve ölümlerin henüz yeni başladığı belirtildi. Daha fazla hükümetin, DSÖ'nün tütün kontrolü anlaşmasını imzalaması ve uygulaması çağrısında bulunan örgüt, sigara kullanımıyla ilgili şu anki eğilimin sürmesi halinde, sigarının 21. yüzyılda yaklaşık 1 milyar kişinin ölümünden sorumlu olabileceğini vurguladı. Bunun da önceki yüzyılda 100 milyon olan sigaradan ölümlerin olağanüstü artışı anlamına geleceğine dikkati çekildi. BM'ye bağlı DSÖ'nün tütün kontrolüne ilişkin çerçeve anlaşması (FCTC) bugüne kadar 172 ülke ve AB tarafından imzalandı ve 2005 yılında yürürlüğe girdi. Anlaşmayla hükümetlerin, zamanla sigara tüketimi oranının azaltılmasına yönelik adımlar atması, pasif içiciliğe maruz kalınmasını önlemesi ve tütün reklamı ile tanıtımını kontrol altına alması öngörülüyor. Çoğunlukla ölümle sonuçlanan akciğer kanserine ve diğer kronik solunum rahatsızlıklarına yol açan, kalp ve damar hastalıkları için en büyük risk faktörünü oluşturan sigara, dünyada bir numaralı ölüm nedeni olarak kabul ediliyor.