Şifresini unutan bilgisayar programcısı, iki defa daha hatalı giriş yaparsa 303 milyon dolar değerinde Bitcoin kaybedecek

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ABD'nin San Francisco eyaletinde yaşayan bir bilgisayar programcısı, Bitcoin cüzdanının kilidini açmak için gereken şifreyi iki defa daha yanlış girerse 303 milyon dolar değerinde Bitcoin kaybedecek.

Stefan Thomas, 7002 Bitcoin'ini IronKey isimli şifreli bir küçük hard diskte tutuyordu. Şifresini 8 defa yanlış giren Thomas, iki defa daha yanlış denemede bulunursa Bitcoinlerini kaybedecek.

New York Times'a konuşan Thomas, IronKey şifresini ufak bir kağıda yazdığını, sonra da bu kağıdı kaybettiğini söyledi. "Yatakta yatıp şifreyi düşünürdüm" diyen Thomas, "Sonra yeni bir strateji ile bilgisayar gider ve yine başarısız olurdum" ifadelerini kullandı.

Stanford İnternet Gözlemevi'nden internet güvenliği uzmanı Alex Stamos, 303 milyon dolarlık servetin yüzde 10'una karşılık 6 ay içerisinde şifreyi kırabileceğini iddia etti.