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Şifreli karttan cephanelik çıktı

Kartal Aydos'ta ormanlık alanda uzun namlulu silah, tabanca, fünye ve bomba düzeneği hazırlamak için kılavuz notu ele geçirildi

17 Haziran 2016 23:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in yürüttüğü ortak çalışma sonucunda, gözaltına alınan bölücü PKK olduğu ileri sürülen şahsın üzerinden çıkan Micro SD kartta yapılan inceleme sonucunda, ormanlık alanda gömülü silah, mühimmat ve bomba düzenekleri bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, 14 Haziran'da düzenlenen operasyonda Eyüp Ş'yi Fatih'te gözaltına aldı.

Şahsın üzerinde elde edilen Micro SD kartta yapılan incelemede, muhtemel eylemlerde kullanılmak üzere birtakım silah, mühimmat ve bomba düzeneklerinin Kartal Aydos'ta bulunan ormanlık alanına gömülerek saklandığı tespit edildi.

Ekipler, SD karttan elde edilen bilgiler üzerine, dün ormanlık alanda yaptıkları kazı sonucunda, 2 kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 şarjör, uzi marka makinalı tabanca ve 2 şarjörü, çok sayıda mermi, 3 elektrikli fünye, bomba düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış cep telefonu, saatli zaman ayarlayıcı, uzaktan kumanda, bomba düzeneğini hazırlamak için gereken 2 kılavuz notu gömülü olarak ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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