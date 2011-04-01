-ŞİFO MEHMET'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ ANTALYA (A.A) - 01.04.2011 - Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek için tesislerde sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. Galatasaray maçı hazırlığı için sahaya gelen Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kendisi için hazırlanan doğum günü pastası ile karşılaştı. Pastanın etrafına toplanan bütün futbolcular ve tesislerde görevli personelle birlikte doğum günü pastasını kesen Özdilek, bu kadro ile 3 yıldır beraber olduğunu, bütün başarılarda bu kadronun imzasının bulunduğunu, onlarla birlikte doğum gününü kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Pastayı kesen yardımcı antrenör Şenol Fidan, ilk dilimi Mehmet Özdilek'e yedirdi. Daha sonra futbolcular, personel ve basın mensupları Özdilek'i tebrik ettiler. Antalyaspor'un kurulduğu 1966 yılında doğan Özdilek, 46 yaşına bastı. Medical Park Antalyaspor Genel Müdürü Süleyman Nafiz Tekgül'ün, personel tarafından alınan hediyeyi verirken, ''Hocamızı tebrik ediyoruz. Ayrıca 2 yıllık imza attığı için de kutluyoruz'' demesi üzerine Özdilek, ''Bu herhalde 1 Nisan şakası. Daha imza yok'' dedi.