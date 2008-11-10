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Spor

'Sıfırdan bile kaçırıyor'

İspanyol futbol yorumcuları, son gol kralını eleştirdiler, “Fenerbahçe dört gol attı, golcü Güiza bunlardan birine bile imza atamadı” dediler.

10 Kasım 2008 02:00

İspanyol futbol yorumcuları, son gol kralını eleştirdiler, “Fenerbahçe dört gol attı, golcü Güiza bunlardan birine bile imza atamadı” dediler.

İspanyol Canal Plus Televizyonu, Fenerbahçe-Galatasaray maçını, Avrupa’da haftanın derbisi olarak yorumladı, birinci derece önemli maç olarak değerlendirdi.

Aragones ve Güiza’nın sarı-lacivertlilerde bulunmasından dolayı, Fenerbahçe ağırlıklı konuşan yorumcular, bu galibiyetle Luis Aragones’in yerini uzun süre sağlamlaştırdığını belirttiler. Maçın çok gollü geçmesine rağmen, zevkli olmadığına vurgu yapan futbol uzmanları, Fenerbahçe’nin, 4-1’lik skora rağmen Galatasaray karşısında bariz üstünlük kuramadığını ifade ettiler.

Basketbolda mücadele veren Fenerbahçe Ülkerspor’u bile “Luis’in takımı” olarak tanımlayan yorumcular, sarı-lacivertlilerin potadaki Joventut Badalona zaferine de değinip, “Bir haftada iki başarı birden kazandılar” diye konuştular.

Fenerbahçe’nin yükselişinin Arsenal beraberliğiyle başladığını ve bu karşılaşmanın bir milat olduğunu da söyleyen Canal Plus’ın yorumcuları, Güiza’yı topa tutarak şunları söylediler:
“Sıfırdan bile gol kaçırıyor. Fenerbahçe artık onun için ne yapsın? Bir an önce kendini toparlaması gerekiyor. Dört gol atan Fenerbahçe’de, golcü olarak alınan Güiza’nın birine bile imza atamaması eksi puan.”

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