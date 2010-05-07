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Ekonomi

'Sıfırcı hocalara' darağacı hazırlandı!

Potaya İspanya, İtalya, Portekiz ve hatta İngiltere gibi ülkeler de girince Türkiye'nin yıllardır şikayet ettiği kredi derecelendirme kuruluşları için darağacı hazırlandı

07 Mayıs 2010 03:00

T24 - Potaya İspanya, İtalya, Portekiz ve hatta İngiltere gibi ülkeler de girince Türkiye'nin yıllardır şikayet ettiği kredi derecelendirme kuruluşları için darağacı hazırlandı.

Türkiye’nin kredi notları konusundaki değerlendirmeleriyle Başbakan Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok kesim tarafından sık sık eleştirilen kredi değerlendirme kuruluşları ipin ucunda. Mali İşlerden Sorumlu AB Komiseri Michel Barnier, Avrupa Parlamentosu üyelerine çağrıda bulundu: Kredi derecelendirme kuruluşlarına önlem alalım.


Yunanistan'ı "iflas etti" kademesine çektiler

İngiliz gazetesi Independent'ın haberine göre, Barnier kredi kuruluşlarına karşı yeni bir soruşturma başlatılmasını istedi. Gerekçe olarak ise kredi derecelendirme kuruluşlarının Yunanistan’da yaşanan borç krizini olumsuz etkilemesi gösterildi. Hatta Barnier, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Bence kredi notlarının toplamda finansal ve ekonomik sisteme nasıl etkide bulunduğuna bir bakmaya ihtiyaç var. Bunu neden söylüyorum? Yunanistan örneğine bakarsanız, ülkenin kredi notlarının bu kadar hızlı düşürülmesi nedeniyle oldukça şaşkınım. Bir süre öncesine kadar çok yüksek notlar verdiğiniz bir ülkeyi 'junk' (çöp) statüsüne, yani ülkenin iflas ettiği anlamına gelen bir seviyeye nasıl çekiyorsunuz?" dedi.


Yeni sıfırcı hoca yolda!

Barnier, yeni düzenlemeyle bu kuruluşlara, notlarını hangi kriterlere göre verdiklerini açıklama zorunluluğu getirilmesi gerektiğini savundu ve bu kuruluşların ellerinde bulundurdukları müthiş güçlerin de sınırlandırılması çağrısı yaptı.

Barnier, S&P, Moody's ve Fitch gibi kuruluşların dışında, yeni bir kredi değerlendirme kuruluşu kurulması için çalışmalar yapıldığını da ekledi.



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