'Sıfırcı Hoca'dan Belçika'ya not şoku

T24 - Moody's, Belçika'nın kredi notunu iki kademe düşürdü.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Belçika'nın ''Aa1'' olan uzun vadeli kredi notunu ''Aa3''e çekti, kredi not görünümü ise ''negatif'' olarak belirledi.



Kuruluştan yapılan açıklamada, kararda, Euro Bölgesi'ne üye ülkeler için finansman koşullarının kötüleşmesi, Belçika'nın ekonomik büyümesi önündeki riskler ve aralarında Fransa-Belçika ortaklığı Dexia bankasının da yer aldığı bazı bankaların kurtarılması konusunda ortaya çıkacak bütçe maliyetlerinin etkili olduğu vurgulandı.



Tahvil piyasalarındaki kırılganlığın giderek belirgin hale geldiği ve yakın gelecekte sona erme şansının çok az olduğuna dikkat çeken Moody's, bunun da kamu borcuyla birlikte Avro Bölgesi ülkelerinin finansmanları konusunda gerilim ve Belçika gibi bölge ülkelerinin refinansman ihtiyacının artabilme potansiyelini yansıttığını ifade etti.



Kuruluş ayrıca Belçika'nın ekonomik büyümesinde orta vadeli risklerde artış olduğuna dikkat çekti.



Standard and Poor's, Belçika'nın kredi notunu ''AA'', Fitch ise ''AA '' ile derecelendiriyor.



