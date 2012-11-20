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Ekonomi

'Sıfırcı hoca' Fransa'nın AAA'sını kırdı

'Sıfırcı hoca'dan Fransa'ya not darbesi geldi

20 Kasım 2012 11:36

Moody's, Fransa'nın kredi notunu bir kademe düşürerek AA1'e indirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu bir kademe indirerek AAA'dan AA1'e düşürdü.

Kuruluş, karara gerekçe olarak ekonomik görünümün kötüye gitmesini, mali belirsizliği, yapısal sorunları, ekonomik direnç ve rekabet gücünün azalmasını gösterdi.

Moody's not indiriminin, Fransa'ya ilişkin 'bozulan ekonomik beklentilere" bağlı mali görünümdeki belirsizliği yansıttığını belirtti.

Moody's, işgücü ve hizmet piyasalarının katı, yenilikçilik düzeyinin ise düşük olması nedeniyle rekabet gücünün kaybolduğuna dikkat çekti. Kuruluş, bu durumun Fransa'nın ihracata dayalı sanayi tabanını yavaş yavaş aşındırdığını vurguladı.

Moody's açıklamasında, ülkedeki yapısal güçlükler ve 'rekabet gücünde devam eden zayıflama' nedeniyle not görünümünün negatifte tutulduğu da ifade edildi.

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkenin kredi notunu en yüksek seviye olan ‘AAA’da tutuyor.

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