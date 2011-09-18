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Dünya

Sıfır sorunda hedef tuttu ANKARA (A.A)

18 Eylül 2011 16:34

-Sıfır sorunda hedef tuttu ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Sıfır sorun politikasını geliştirirken hedeflediğimiz bütün unsurlar gerçekleşmiştir" dedi. Bakan Davutoğlu, CNN-Türk'te katıldığı bir programda BM Genel Kurul çalışmaları ve gündemdeki dış politika konularına ilişkin soruları yanıtladı. Sıfır sorun politikasının iflas ettiğine ilişkin eleştirilerin hatırlatılmasına üzerine Bakan Davutoğlu,  "Komşularla sıfır sorun politikası doğru bir politikaydı, bugün de doğrudur, yarın da doğru bir politika olacaktır" dedi. Kavram olarak bu terimi kullandıklarında asıl yapmak istediklerinin zihniyet ve Türkiye'nin görünümünün değişimi olduğunu, bunu da başardıklarını anlatan Davutoğlu, "Bu kavramı geliştirirken hedeflediğimiz bütün unsurlar gerçekleşmiştir" diye konuştu. BM Genel Kurulu çalışmalarında Türkiye'nin takviminin ne olduğunun sorulması üzerine Davutoğlu, BM Genel Kurulu'nda Filistin'in tanınması, Somali'nin durumu, Türkiye-İsrail ilişkileri, Arap Baharı ve Kıbrıs meselesi gibi konuların ön plana çıkacağını söyledi. Davutoğlu, gerek İsrail gerekse diğer ülkelerin Doğu Akdeniz'in "Türkiye'nin köşeye sıkıştırılacağı" bir yer olmadığını bilmesi gerektiğini de belirterek, Filistin ablukası için Lahey Adalet Divanı'na yapılacak başvurunun Ekim ayında, ortak bir başvuru olacağını bildirdi. Doğu Akdeniz'de seyrüsefer serbestliği ile ilgili soru üzerine Davutoğlu, "bütün ülkelerin, Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin köşeye sıkıştırılacağı bir yer olmadığını bilmesi gerektiğini" vurguladı. Davutoğlu, "Bu bölgedeki seyrüsefer serbestliğini sınırlandıracak her türlü hareket benim egemenlik haklarımı da zarara uğratır" diyerek, İsrail'e bu ilke ile verilen mesajı şu sözlerle anlattı: "Bizim verdiğimiz mesaj şudur: kendi karasularına bak, onun dışındaki alana tek taraflı müdahalede bulunamazsın. Bu net bir mesajdır."

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