Sıfır faizli kredi için kuyruk oluştu

Küresel mali krize karşı hükümetin KOBİ’lere yönelik hazırladığı 350 milyon YTL’lik sıfır faizli krediye rekor sayıda başvuru yapıldığı belirtildi.



10 bin işletmeye kullandırılması beklenen kredi için ilk iki günde KOSGEB ve bankalar önünde kuyruk oluştu. En çok başvuru İstanbullu esnaftan olurken, ardından İzmir, Bursa, Ankara, Denizli, Konya ve Kayseri geldi. Kurum olarak verdikleri hiçbir krediye bu kadar büyük başvuru olmadığını dile getiren KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, işletmelere seslendi: ‘Kaynaklar sınırlı başvuru çok. Kredi başvuru sırasına göre kullandırılacağı için KOBİ’lerin bir an önce başvurması gerekiyor.’



Kaplan, işçi çıkarmaların yaşandığı dönemde 350 milyon YTL’lik desteğin en az 100 bin çalışanı işini kaybetme korkusundan kurtaracağını söyledi. Başvuruların yüzde 85’inin KOBİ’lerden geldiğini esnaf ve sanatkarların yüzde 15 başvuru yaptıklarını söyleyen Kaplan, kredinin geri ödemesinin ilk üç ay ödemesiz geriye kalan 9 ayın eşit taksitlerle alınacağını belirtti. Kaplan, istihdam endeksli cansuyu kredisine kendi hesabına çalışan esnafın da başvurabileceğini belirtti.

