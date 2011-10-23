Sıfır derecede kurtarma çalışması!

T24 - Depremin vurduğu Van kent merkezi ve Erciş ilçesi başta olmak üzere binaların yıkıldığı yerleşim merkezlerinde enkaz kaldırma çalışmaları havanın kararmasıyla birlikte güçlükle yapılıyor. Bölgede sıcaklık 0 dereceye düştü.
Çarşamba günü de Erciş, Çaldıran ve Muradiye’de kar bekleniyor.Hava sıcaklığının gece sıfır dereceye kadar düştüğü bölgede depremzedeler ısınmak için açık alanlarda ateş yakmaya başladı. Bir çok kişi de kendi imkanlarıyla yaptıkları derme çatma barınaklarda ve araçlarında soğuktan korunmaya çalışıyor.
Kızılay’ın çevre illerden Van ve Erciş’e ulaştırdığı ekipler depremzedelerin barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Gelen ilk çadırlar kurulurken, sıcak yemek dağıtımı da yapılıyor.