Sıfır derecede kurtarma çalışması!

T24

Çarşamba günü de Erciş, Çaldıran ve Muradiye’de kar bekleniyor.Hava sıcaklığının gece sıfır dereceye kadar düştüğü bölgede depremzedeler ısınmak için açık alanlarda ateş yakmaya başladı. Bir çok kişi de kendi imkanlarıyla yaptıkları derme çatma barınaklarda ve araçlarında soğuktan korunmaya çalışıyor.Kızılay’ın çevre illerden Van ve Erciş’e ulaştırdığı ekipler depremzedelerin barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Gelen ilk çadırlar kurulurken, sıcak yemek dağıtımı da yapılıyor.