-SIFIR ARAÇLARA "TESCİL KOLAYLIĞI" ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü, sıfır araç alanlara tescil kolaylığı sağlayacak bir projeyi uygulamaya başladı. Araç tescil işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına olanak sağlayan projeyle vatandaşlar, tescil şubesine gitmeden veya iş takipçisine vekalet vermeden satın aldığı aracı bayiden tescil ettirebilecek. Yeni projeyle Türkiye'de üretilen veya ithal edilen araçların teknik özelliklerini içeren araç uygunluk belgesi bilgileri, üretici veya ithalatçılar tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi'ne (ASBİS) elektronik ortamda, e-imzalı ve zaman damgalı olarak iletilecek. Vatandaşlar, yeni bir araç almak için bayiye gittiğinde, bayideki görevliler, satışa ilişkin bilgileri ASBİS sistemine girecek ve alıcı adına tescil belgesi talebinde bulunacak. Müşteri ve araca ilişkin bilgilerin sistem üzerinde doğrulanmasının ardından, araca tahakkuk ettirilen vergilerin ödendiği ve zorunlu mali sorumluluk sigortasının yatırıldığına dair bilgiler de ilgili kurumların bilgisayar sisteminden online olarak teyit edilecek. Müşteri ve araca ilişkin tescile mani bir durum olmadığının tespiti halinde alıcı adına tescil işlemi gerçekleştirilecek, bayi görevlisi de müşteriye aracın tescil edildiğine ilişkin geçici bir tescil belgesi verecek. Müşteri geçici belge ile satın aldığı gün aracını trafiğe çıkarabilecek, asıl tescil belgesi ile trafik belgesi ise araç sahibinin adresine posta ile gönderilecek. -SİSTEMİN YARARLARI- Yasal düzenlemelerin ardından tüm Türkiye'de uygulanması planlanan projeyle vatandaşlar, tescil şubesine gitmeden veya iş takipçisine vekalet vermeden aracını tescil ettirebilecek. Bayi tarafından yaklaşık 15 dakikada hazırlanacak geçici tescil belgesini alan vatandaşlar, satın aldıkları aracı bu belgeyle kullanabilecek. Böylece müşteri, trafiğe çıkmak için günlerce aracın tescil edilmesini beklemek zorunda kalmayacak. Projeyle bütün işlemler ilk müracaat noktasında ve tamamen elektronik ortamda sonuçlandırılacak. Sisteme erişim, e-devlet üzerinden yapılacak. Sistemi kullanacak bayilerin, güvenlik açısından mutlaka elektronik imza sahibi olmaları gerekecek. Bilgi ve belgelerin elektronik ortamda kaynağından temin edilmesiyle sahtecilik ortadan kalkacak, çalıntı veya çenç edilmiş araçların tescili de önlenecek. Projeyle 568 trafik tescil şubesinde çalışan yaklaşık 4 bin 600 personelin büyük bölümü trafiğin denetimi ve düzenlenmesinde görevlendirilecek. Araç veri giriş işlemlerini yürüten Maliye Bakanlığı personelinden de tasarruf sağlanacak. Halen yeni bir araç satın almak isteyen vatandaşlar, sigorta bedeli ve özel tüketim vergisini yatırdıktan sonra bayiden aldıkları uygunluk belgesi ve fatura ile Şoförler Odası'na başvuruyor. Buradan araç tescil dosyası alan vatandaşlar, dosya içindeki müracaat formlarını daktilo ile doldurduktan sonra tescil şubesine gidiyor. Şubenin yoğunluğuna göre ortalama 3 gün içinde aracını tescil ettiren vatandaşlar plaka basımı için tekrar Şoförler Odasına gidiyor. Burada plaka bastıran vatandaşlar, tescil şubesinde plakayı mühürlettikten sonra aracı kullanmaya başlıyor. Tüm bu işlemlerle uğraşmak istemeyenler ise bayinin anlaştığı iş takibi yapan kişilere vekaletname veriyor. Bu projeyle vatandaşlar, vekaletname ücreti ödemek zorunda da kalmayacak. Projenin ikinci el araçların satış, devir ve tescil işlemlerinin noterlerde elektronik ortamda yapılmasını düzenleyen kısmı, 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştı. Yeni araçların tescili aşamasının ise tüm Türkiye'de uygulanması için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Torba Tasarı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu arada ortaya çıkabilecek aksaklıkların görülerek altyapının iyileştirilmesi amacıyla 29 Şubat'a kadar Ankara'da 4 yetkili bayinin katılımıyla pilot uygulamaya başlandı. Pilot uygulama kapsamında şu anda sadece otomobiller için geçici tescil veriliyor. Projenin tüm Türkiye'de uygulanmasıyla diğer araç türleri için de elektronik ortamda tescil belgesi hazırlanacak. İlerleyen dönemde araç üzerinde yapılan teknik değişikliklerin ruhsatlandırılması işinin de elektronik ortamda yapılması planlanıyor.