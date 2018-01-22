Oyuncu Emre Kınay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, Afrin'i izleyen İHA'ların komuta merkezini ziyaret etmesine ilişkin, "Sıfatı 'Cumhurbaşkanı'nın oğlu' olan birinin askeri kontrol merkezinde ne işi var, gerçekten biz ne yapıyoruz?" yorumunda bulundu.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Kınay, "İnanilir gibi değil!Bundan sonra kim secilirse ailesinde yetkin olan olmayan ayni soyadi tasiyan herkes baskanla ayni haklara sahip mi olacak? Gercekten biz napiyoruz?Askeri kontrol merkezinde,eğitimi bilgisi ne olursa olsun,sifati Cumhurbaşkanı’nin oglu olan birinin ne isi var?" diye yazdı.