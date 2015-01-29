Şifa diye 16 santimlik canlı balık yuttu, ölümden döndü

İstanbul'da 66 yaşındaki bir kadın, sahilde balık tutanların kovasından aldığı 16 cm uzunluğunda 3.5 cm eninde canlı istavriti "mide hastalığıma şifa olsun" diye yutunca, kadının yemek ve nefes borusunu tıkadı. Nefes alamayan kadının vücüt fonksiyonları kısa süre sonra iflas etti. Kan dolaşımı, beyin ve kalp. Hepsi durdu.

Milliyet gazetesinin haberine göre, 23 Ocak günü meydana gelen olay şöyle gelişti; Gelini ile birlikte Eminönü'ne gezintiye çıkan kadın, sahilde dolaşırken balık tutan bir vatandaşın kovasından aldığı canlı balığı ağzına attı. Çok geçmeden nefessiz kalıp yere yığılan kadını yanındaki gelini hastaneye götürdü. Kadına acil serviste müdahale edildi.



Kadının boğazındaki balığı gören anestezi uzmanı, tutulabilir durumdaki balığıeliyle müdühale edip geri çıkardı. Nefes borusuna tüp koyularak hava alması sağlanan kadın hayata döndürüldü ve tedavinin devamı için yoğun bakım ünitesine alındı. Kadının nefes borusunu tıkayan istavrit balığının boyunun 16 cm eninin de 3.5 cm olduğu görüldü.

Balığın kafası nefes borusunu tıkadı

Kadının boğazında kalan balığı çıkaran anestezi uzmanı, acil servise indiğinde nefes alamadığını gördüğünü ifade ederek, “Solunum yolu tıkalıydı, ağzının içine baktık, kocaman bir balık gördüm balığı elimle çıkarıp aldım. İşte yaklaşık 15-17 cm boyunda hareketsiz duran bir balıktı. Balığın kafası hastanın nefes borusunu tıkamış durumdaydı. Hasta nefes alamıyordu. Onu çıkardıktan sonra nefes borusuna tüp koyup havalandırmaya başladık. Daha sonra tıbbi müdahalede bulunduk. Kalbi çalışsın diye kalp masajı yapıldı. Hastayı yoğun bakıma aldık“ dedi.

Anestesi uzmanı kuyruğundan çıkarttı

Anestezi uzmanı, “Ağzını açtığımda bir cisim gördüm. Bu ne ağzında birşey var dedim. Yanındakiler 'balık yuttu' dediler. Öyle deyince gördüğüm şeyin balık olduğunu anladım. Kuyruğundan tutup çıkardım. Sıra dışı bir şey sonuçta, gördüğüm bir şey değil. Zor çıktı tabi ki balık kayıyor. Başkası da çıkarabilirdi. Oğlunun bana söylediği zaten küçük canlı balık yutarlarmış. Ben ilk kez duydum. Mide ve bağırsakları temizlediğine inanıyorlarmış. Bir insan canlı balık yutacaksa. 17 cm balık yutmaz. Genel durumu kötü eğitimsizlik, cahillik işte" dedi.

'Canlı, canlı yutmaya çalışmış'

Acil hekimi Dr. Zülfü Özkılıç ise hasta yakınlarının acil servise geldiklerinde 'Annem balık yuttu', diyerek bağırdıklarını belirterek, “Biz de 'balık yedikten sonra kılçık mı yuttu?' diyerek acil servise aldık. Acilen kalp masajına aldık, nabzı yoktu hastanın, tansiyonu sıfır, herhangi bir ritim yoktu. Acil kodu verdik. Bununla beraber ilgili branşlardan hekim arkadaşlarımız geldi. Boğazında yabancı bir cisim gördük. Yabancı cismi anestezi uzmanımız elleriyle çıkardı. Balığı hasta canlı bir şekilde yutmaya çalışmış. Yutmaya çalışırken de soluk borusuna kaçmış. Şu an yoğun bakımda. Ama henüz bilinci ve veya uyanıklığı yok. Hayati riski hala devam ediyor" diye konuştu.