Sarai'nin katil zanlısı 'Laz Ziya' tutuklandı

Geçen Şubat ayında, turistik amaçlı İstanbul'a gelen ama sur içinde cansız bedenine ulaşılan Sarai Sierra adlı genç kadını öldürdüğü iddia edilen 'Laz Ziya' lakaplı Ziya T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sarai Sierra'yı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen Ziya T. ifadesinde, 21 Ocak günü saat 09.00'dan 14.00'e kadar Cankurtaran'daki tarihi surlarda alkol ve uçucu madde aldığını, bu sırada raylarda yürüyen bir kadını görüp öpmek istediğini, kadının karşı koyması üzerine aralarında boğuşma yaşandığını ileri sürdü.

Ziya T'nin ifadesinde şunları iddia ettiği öğrenildi:

''Boğuşma sırasında bana cep telefonuyla vurdu. Burnumun üzerinden kan akmaya başladı. Canım çok yanmıştı. Ben de yerden aldığım taşla kadına vurdum. Sendeleyerek demiryolunun alt tarafındaki dehlize doğru düştü. Kadını dehlizin içine doğru çektim. Dehlizde boğuşmamız devam etti. Kadın, can havliyle yerden aldığı taşla başıma vurdu. Çok sinirlendim, ben de yerden aldığım bir taşla kadının kafasına 2 kez vurdum. Kadın hareketsizleşti. Olay yerinden kaçarken kadından bir hırıltı sesinin geldiğini duydum.''

Ziya T, olay yerinden uzaklaşırken sahilde balık tutan bir arkadaşının ''Burnun kanıyor, ne oldu?'' diye sorduğunu, düştüğünü söyleyip oradan ayrıldığını söyledi.

Ziya T'nin, 1 gün sonra yeniden olay yerine gittiğini, kadının öldüğünü fark ettiğini dehlizin önünde bulunan 2 battaniye ile kadının üzerini örttüğünü, üzerine kalas yığarak gizlediğini, cesedin yanında bulduğu cep telefonu ile I-Pad'i ise Sarayburnu'nda denize attığını söylediği öğrenildi.

Kadının ABD'li olduğunu basından öğrenmiş

Öldürdüğü kadının ABD'li Sarai Sierra olduğunu gazete ve televizyon haberlerinden öğrendiğini iddia eden Ziya T. ifadesini şöyle sürdürdü:

''Olaydan 2 veya 3 gün sonra ABD'li Sarai Sierra adlı bir kadının kayıp olduğunu haberlerden öğrendim. O anda öldürdüğüm kadının Sarai Sierra olabileceğinden şüphelendim. 7-8 gün sonra da Küçükpazar'da bir kahvehanede televizyondan haberleri izlerken Sarai Sierra'nın cesedinin bulunduğunu öğrendim. Öldürdüğüm kadının Sarai Sierra olduğunu anlayınca hurdacılık yaparken kullandığım el arabası ile yatağımı ve kıyafetlerimi 60 liraya hurdacıya sattım. 8 Şubat günü otobüs bileti alarak Karabük'e ailemin yanına gittim. Suriye'ye kaçmaya karar verdim. 9 Şubat'ta Hatay'a gittim. Aynı gün Reyhanlı'dan yürüyerek kaçak olarak sınırdan geçip Suriye'ye gittim.''

Suriye'de vurulmuş

Suriye'de Özgür Suriye Ordusu'na katıldığını öne süren Ziya T'nin, çatışmalara katıldığını ve sol bacağından silahla vurulduğunu, yaklaşık 10 gün tedavi gördükten sonra Türkiye'ye dönüp teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

Ziya T'nin polise verdiği ifadesinde ''pişman'' olduğunu söylediği bildirildi.

Ziya T'nin Karabük'te 1987'de ''hırsızlık'', 1995'te ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından poliste kaydının bulunduğu, yaklaşık 5 yıl önce de Karabük'ten İstanbul'a geldiği belirtildi.

Bu arada, Ziya T'nin Suriye'ye kaçmadan önce Karabük ve Hatay otogarlarındaki güvenlik kamerası görüntüleri basına dağıtıldı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın Ziya T. nin yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Hüseyin Avni Mutlu, Sarai Sierra'nın katil zanlısı Ziya T'nin nerede yakalandığının değil, yakalanmış olmasının ve suçunu itiraf etmesinin önemli olduğunu söyledi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. Yıl Dönümü programında, Sierra cinayetine ilişkin sorulara yanıt verdi.

Vali Mutlu, katil zanlısının nerede yakalandığına ilişkin soruya; ''Bizim ve İstanbul açısından önemli olan; katilin yakalanmış olması ve suçunu şu ana kadar da itiraf etmiş olmasıdır. Bundan sonraki süreçte bizi asıl ilgilendiren kısım katilin elde olmasıdır. Bu cinayetin daha önce aydınlatılması sağlanmıştı emniyetimizce. Failinin de yakalanmış olması nedeniyle bizim için asıl önemli kısım tamamlanmıştır. Bunun dışındaki kısım İstanbulumuzun dışında olduğu için herhangi bir açıklama yapabilecek durumda değilim'' şeklinde cevap verdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın; ''Arkadaşlarımız aylarca iğneyle kuyu kazarak, sanığın kim olduğunu tespit ettiler. Ben her şeyden önce, olay yeri inceleme biriminden cinayet masasına kadar çalışan arkadaşlarımıza bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fail tespit edildikten sonra da kaçtı ve bu failin nerede olduğu hangi civarda olduğu tespit edildi. Ondan sonra da Hatay Emniyet Müdürlüğü oranın birimleri, bizim oraya gönderdiğimiz sürekli orada çalışan iki ayrı ekip hepsinin ortaklaşa çalışmasıyla sanık yakalanarak getirildi.''

Çapkın, zanlının teslim olduğu yönündeki soruya ilişkin de, ''Zanlının teslim olmadığını biliyorsunuz. Bulundu, yakalandı ama sayın Valimizin dediği gibi oradaki birimlerin çalışmasıdır'' dedi.