Sierra Leone'de toprak kayması: Ölü sayısı 300'ün üzerinde

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da meydana gelen toprak kayması sonrası can kaybı artıyor. AFP haber ajansı afette en az 312 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan Foh, "Felaket o kadar ciddi ki, kendimi yıkılmış hissediyorum" dedi.

Foh, tahliye işlemleri devam ederken afetin meydana geldiği Regent bölgesinin kordon altına alındığını duyurdu.

Ölü sayısı ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"İnsanlar uykuda yakalanmış olabilir"

Pazartesi günü sağanak yağış nedeniyle Regent bölgesindeki bir tepede meydana gelen toprak kaymasının ardından Freetown'da çok sayıda kişinin toprak altında kalmış olmasından endişeleniliyor.

Çok sayıda ev çamur altında kalırken, olay yerindeki BBC muhabiri Umaru Fofana insanların toprak kaymasına uyurken yakalanmış olabileceğini söylüyor.

Toprak kaymasının insanların uyuduğu sırada gerçeklemiş olabileceği düşünülüyor

"En az 2 bin evsiz"

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Sierra Leone acil durum yetkilisi Candy Rogers, 2 binden fazla insanın evsiz kaldığını söyledi. Rogers, felaketin ardından kurtarma çalışmaları için çok büyük insan gücü gerektiğini belirtti.

Sierra Leone Telegraph gazetesi, toprak kaymasının bir tepenin çökmesi sonucu meydana geldiğini, ilk yardım ekiplerinin insanları kurtarmaya çalıştığını aktardı.

."Sıklaşan yoğun yağışlar, gecekondularda yaşayanları çok daha fazla etkiliyor"

Olay yerinden: İnsanlar sevdiklerini arıyor

Umaru Fofana, BBC Afrika

Burada herkes ağıt yakıyor. Konuştuğum bir kadın ailesinden 11 kişiyi kaybettiğini, bir adam ise eşini, kaynanasını ve çocuklarını kaybettiğini söylüyor.

Adama adlı bir kadın, toprağın kaydığı anı şöyle anlatıyor:

"Evin içindeydik. Çamurun geldiğini fark ettik. Kaçmaya çalıştık. Bebeğimi kucağıma almaya çalıştım ama çamur çok hızlıydı. Canlı canlı gömüldü. Kocam Alhaji'yi de göremedim. Bebeğim 7 haftalıktı."

Yüzlerce kişi yakınlarını bulma umuduyla bölgeye akın etse konuştuğum bazı kayıp yakınları, aramalarının sonuçsuz kaldığını anlatıyor.

Bu tepenin eteklerine inşa edilmiş olan onlarca evden geriye hiçbir şey kalmadı, hepsinin üzeri çamurla kaplı.

Zemin sağlam gözükse de yumuşak. Yetkililer bu zemin üzerinde yürüyen insanların çamura batmasından endişeleniyor.

Sierra Leone yoğun yağışlara alışkın bir ülke olsa da güvenli olmayan evler sellerden etkileniyor. 1,2 milyon nüfuslu sahil kenti Freetown, her yıl yoğun yağış ve sellerle mücadele ediyor.

Ülkede 2015 yılında da muson yağmurlarının ardından meydana gelen selde 10 kişi ölmüş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.