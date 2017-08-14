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Dünya

Sierra Leone'de sel ve toprak kaymaları; en az 300 ölü

Arama kurtarma çalışmalarına yardım etmeleri için bölgeye askerlerin gönderildiği belirtildi

14 Ağustos 2017 19:39

Sierra Leone'de sel ve toprak kaymalarında 300'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

Connaught Hastanesi'nde çalışan Adli Tabip Yetkilisi Sinneh Kamara, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kentte sel ve toprak kaymalarında en az 300 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kamara, afette hayatını kaybedenlerin cesetlerinin hastane morguna sığmadığını belirterek ambulans yardımı çağrısında bulundu. 

Sierra Leone devlet televizyonu da afet nedeniyle rutin programını yarıda keserek kayıp yakınlarını arayan ve cesetleri pirinç çuvallarıyla taşıyan kişilerin görüntülerine yer verdi. 

Arama kurtarma çalışmalarına yardım etmeleri için bölgeye askerlerin gönderildiği belirtildi. 

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