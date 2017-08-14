Sierra Leone'de sel felaketi yüzlerce can aldı

Sierre Leone'nin başkenti Freetown'da sel ve toprak kaymaları 300'den fazla can aldı. AFP'nin haberine göre, en az 312 kişinin öldüğü kentte çok sayıda ev çamur deryasına gömüldü.

Bölge halkının çamur altındaki yakınlarına kavuşabileceklerine dair umutları azalırken, yetkililer can kaybının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Kızılhaç Sierra Leone sözcüsü Abubakar Tarrawellie, Alman resmi haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Freetown'ın batısındaki yerleşim bölgelerinde 100'ü aşkın evin yıkıldığını ifade etti. Ajans, yüzlerce kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Askeri personel de arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Morglarda yer kalmadı

Yetkililer, can kaybının fazla olması nedeniyle morglarda yer sıkıntısı yaşandığını açıkladı. Freetown'daki Connaught Hastanesi'nde morg görevlisi Mohamed Sinneh, çalıştığı hastaneye 180 ceset getirildiğini belirtti. AFP'ye konuşan Sinneh, hayatını kaybedenlerin birçoğunun çocuk olduğunu, başka morglara götürülen Sierra Leoneliler de olduğunu sözlerine ekledi.

Batı Afrika'da yağışlı geçen mevsimler; ormanların tahrip edilmesi ve kötü şehir planlaması nedeniyle sık sık sel ve toprak kaymalarına sahne oluyor.

Sierra Leone'deki felaket, Afrika'da son 20 yıl içinde gerçekleşen en ölümcül sellerden biri olarak kayıtlara geçti.

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AFP/dpa,CÖ/BÖ