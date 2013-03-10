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Sierra cinayetinin katil zanlısı 'Laz Ziya' Suriye'ye kaçmış

Ziya T.’nin 16 Şubat’ta Suriye’ye kaçtığı belirlendi. Polis, sınır bölgesine şüphelinin fotoğrafını dağıttı

10 Mart 2013 11:27

ABD'li Sarai Sierra cinayetinden aranan hurdacı "Laz Ziya" içsavaşın yaşandığı Suriye’de aranıyor. Şüphelinin 23 gün önce taksiyle sınıra gelip Suriye’ye geçtiği tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı ekibi, cinayetin hemen ardından İstanbul’dan ayrılarak memleketi Karabük’e geçen, ardından da başkasının adına aldığı otobüs biletiyle Hatay’a giden Laz Ziya lakaplı Ziya T.’nin izine Suriye’de ulaştı.

Ziya T.’nin Hatay’daki görüntülerine ulaşan özel ekip, burada yanında görünen kişilerin ifadesine başvurdu. Bu kişiler, şüpheliyi tanımadıklarını, kendilerinden Suriye’ye gitmek için adres ve yer tarifi istediğini söylediler.

Bu arada Ziya T.’yi alarak sınıra yakın bir yerde indiren taksi şoförüne de ulaşıldı.


Suriyeli muhaliflerden yardım


Ziya T.’nin 16 Şubat’ta Suriye’ye kaçtığı belirlendi. Polis, sınır bölgesine şüphelinin fotoğrafını dağıttı. Türkiye, Ziya T.’yi Suriye’den almak için muhalif güçlerle ortak çalışma başlattı.     

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