Siemens'ten hibrid uçak!

T24 - Siemens AG, Diamond Aircraft ve EADS seri hibrid elektrikli tahrik sistemine sahip dünyanın "ilk" elektrikli uçağını üretti.





Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, dünyada hava trafiğinden kaynaklanan yüzde 2,2'lik karbondioksit emisyon oranını düşürmeyi hedefleyen Siemens, Diamond Aircraft ve EADS şirketleri, hava taşıtlarının daha verimli hale gelmesi için DA36 E-Star motorlu planörün tahrik sistemini elektrikli hale getirdi.



Üç şirketin işbirliğiyle, hibrid elektrikli tahrik konseptini test etmek amacıyla üretilen iki kişilik motorlu planör, ilk uçuşunu Avusturya'nın Viyana şehrindeki Wiener Neustadt havaalanında başarıyla gerçekleştirdi.



Seri hibrid elektrikli tahrik sistemi konsepti elektrik enerjisiyle sessiz bir kalkış gerçekleştirirken, yakıt tüketimi ile emisyon miktarında önemli bir azalma sağlanıyor. Aynı zamanda uçağın ihtiyaç duyulan daha uzun mesafeleri uçması da mümkün hale geliyor. Gelecekte, büyük ölçekli uçaklarda da kullanılması planlanan teknoloji sayesinde, günümüzün en verimli tahrik sistemlerine göre bile yakıt tüketimi ve emisyonu yüzde 25 oranında azaltılıyor.



Diamond Aircraft'ın HK36 Super Dimona modeli esas alınarak imal edilen motorlu planör, dünyada türünün tek örneği olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar sadece kara ve deniz taşıtlarında, raylı ulaşımda, iş makinelerinde ve vinçlerde aktarma organı olarak kullanılan seri hibrid elektrik tahrik sistemi böylelikle ilk defa havacılıkta kullanılıyor.

İki yıl içinde bir uçak daha



Açıklamaya göre, Siemens, geleneksel tahrik sistemleriyle karşılaştırıldığında beş misli daha hafif olacağı tahmin edilen yeni bir elektrik motorunun geliştirilmesi üzerinde de çalışıyor. İki yıl içerisinde, çok hafif bir elektrikli tahrik sistemine sahip başka bir uçağın daha hazır olacağı tahmin ediliyor.



Siemens bünyesinde elektrikli uçak geliştirme çalışmalarını başlatan Dr. Frank Anton konuya ilişkin değerlendirmesinde, seri hibrid elektrikli tahrik sisteminin çok geniş bir yelpazede kullanılacak şekilde düzenlenebileceğini ve bu sayede uçaklarda da kullanımının çok uygun olduğunu belirtti.



Bu teknolojiyi öncelikle küçük ölçekli uçaklarda denemek istediklerini ifade eden Anton, "Ancak uzun vadede bu tahrik sistemi büyük ölçekli uçaklarda da kullanılacak. Yakıt tüketimini ve emisyon miktarını günümüzün en verimli teknolojileriyle kıyaslandığında dahi yüzde 25 azaltmak istiyoruz. Böylelikle hava taşımacılığı daha sürdürülebilir hale gelecek" dedi.



Açıklamada yer alan bilgiye göre, Siemens, Türkiye'de de ilk hibrid motorlu otobüsü üretti. Temsa ARGE Merkezi'nde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve toplu taşımada yeni bir dönem açacak olan Temsa Avenue serisinin "Hibrid" versiyonu, Siemens'in ürettiği ELFA Hibrid Elektrik Tahrik Sistemi'ni kullanıyor. Hibrid otobüs, aynı uzunluktaki dizel otobüslere kıyasla yüzde 25 daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu vadediyor.

