Siemens'e üç ülkede daha rüşvet davası açıldı

Siemens hakkında Türkiye’deki rüşvet iddiaları ile ilgili 1 yıl önce yapılan suç duyurusu konusunda hiçbir gelişme olmazken, ABD ve Almanya’dan sonra Venezuela, Brezilya ve Bangladeş savcıları da şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Bir Siemens çalışanı, “Hapiste kağıt oynayacak kadar adam içerde” dedi.



Uluslararası ihalelerde, hükümet çalışanlarına rüşvet vermekle suçlanan, Amerikan ve Alman adaleti tarafından toplam 1.6 milyar dolar cezaya çarptırılan Siemens, şimdi de rüşvet dağıttığı ülkelerde yargıya hesap verecek. Venezuela, Brezilya ve Bangladeş savcıları bu ülkelerde rüşvet skandallarına karışan yetkililer hakkında soruşturma başlattı.



International Herald Tribune de dünkü sayısında iddianameyi geniş haber olarak yayınladı. Buna göre Siemens’in rüşvet organizasyonu Alman Reinhard Siekaczek tarafından yönetiliyordu. Yıllık rüşvet bütçesi 50 milyon dolardı.



Kod adı: Yararlı para



Tüm rüşvetleri itiraf eden Siekaczek 2 yıl hapis ve 150 bin dolar cezaya çarptırıldı. Siekaczek, “Yaptıklarımızdan dolayı hapse gireceğimiz konusunda hep şaka yapardık ama gerçek olacağını hiç beklemiyordum. Sonunda hepimiz hapse düştük ve şimdi kağıt oynayacak kadar adam içeride” dedi. Siemens içinde rüşvete, “yararlı para” adı veriliyordu. Sadece Yunanistan’da yılda 10-15 milyon dolar rüşvet dağıtılıyordu. Yolsuzluğun çok yüksek olduğu ülkelerde ihale bedelinin yüzde 40’ı kadar rüşvet ödeniyordu.



İşte rüşvet skandallarıyla ilgili bu ülkelerdeki yasal süreç:



VENEZUELA:



Mahkeme kayıtlarına göre Siemens 2001 ve 2007 yılları arasında Venezuela’da Valencia ve Maracibo şehirlerinde 340 milyon dolarlık banliyö treni ihalelerini alabilmek için 18.7 milyon dolar rüşvet dağıttı. Rüşvetten Maracibo Belediye Başkanı ve ana muhalefet partisi lideri Manuel Rosales de aslan payını aldı. Şimdi Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, bir numaralı rakibini bitirmek için bu iddianın tüm detaylarıyla incelenmesi talimatını verdi. Rosales, Venezuela’da savcılar tarafından sorgulanacak.



BREZİLYA:



ABD’de Siemens’i mahkum ettiren iddianamede, Siemens’in Brezilya’da 425 milyon dolarlık 4 metro ihalesini alabilmek için milyonlarca dolar rüşvet dağıttığı yer aldı. Brezilyalı savcılar, Alman yetkililerle işbirliği yaparak yolsuzluğa karıştığı tespit edilen 2 Brezilyalı hakkında dava açma kararı aldı.



BANGLADEŞ:



Bangladeş yolsuzlukla mücadele teşkilatı yetkilileri Siemens’in 40.8 milyon dolarlık cep telefonu altyapı ihalesini alabilmek için eski başbakanın oğluna 5.3 milyon dolar rüşvet verdiğini tespit etti. Siemens Bangladeş, bu tespiti doğruladı. Amerika’da açılan davada ödenecek tazminat için 500 bin dolar katkı yapmayı kabul etti. Ancak Bangladeşli yetkililer, 2001-2006 tarihleri arasında gerçekleşen rüşvet skandalının kendi ülkelerinde de soruşturulması için yargı sürecini başlattı.

