Siemens Türkiye CEO'su: Türkiye'de hızlı tren üretme projemiz var

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, Türkiye'de hızlı tren ü-retme projeleri olduğundan bahsetti. üretimi yerli ortaklarla yapacaklarını söyleyen Gelis, “Son 1.5 yıldır ülkemiz zor dönemden geçti. Bu dönemde de Türkiye’yi bilmeyenler tabii biraz durdular. Onları tekrar heyecanlandırmamız gerekiyor. Burada güven çok önemli. Yeni yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın sorularını yanıtlayan Gelis'in Türkiye - Almanya ilişkileri, ekonomideki riskler ve Siemens’in hedefleriyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Kavgalar aşktan"

Referandum döneminde Almanya ile Türkiye ilişkileri gerildi etkileri hâlâ sürüyor, siz nasıl etkilendiniz?

Almanya ile Türkiye arasında bir akrabalık var. Akrabalıklar arasında bazen kavgalar olur. Türkiye ile Almanya arasındaki o kavgalar, aşktan sevgiden akrabalıktan geliyor. İlişkiye o kadar önem veriyorlar ki çok duygusal davranıyorlar. Bence güzel olan yön diyalog var. Almanya’sız bir Türkiye hiç göremiyorum. Türkiye’siz bir Almanya onu da göremiyorum. Aile ortamından da bir araya geldiğimizde evvela problemlerden bahsediyoruz, iyi giden konuları unutuyoruz. Problemleri çözerek ufuğa bakmamız lazım.

"Diyalog çok önemli"

Türkiye’ye yatırım akışı çok azaldı, bu konuda hangi adımlar atılmalı?

Yatırım dediğimiz zaman finansman gerekiyor. Bu konuda da en kritik nokta yurtdışından yatırımcılar getirmek. Tabii ki Siemens gibi şirketler 162 yıldır burada. Türkiye’yi tanıyoruz. Biz neler neler gördük... Fakat yeni yatırımcıları da Türkiye’ye getirmek gerekiyor. Son 1.5 yıldır ülkemiz zor dönemden geçti. Bu dönemde de Türkiye’yi bilmeyenler tabi biraz durdular. Türkiye’yi takip ettiler. Onları tekrar heycanlandırmamız gerekiyor. Burada güven çok önemli. Yeni yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor. İletişim ve diyalog çok önemli. Kendimizi daha iyi anlatmalıyız.

İyi anlatacağız ama yabancı yatırımcının en çok ürktüğü şeyler neler?

Bu sadece Türkiye’nin sorunu değil siber güvenlik ve terör. 1.5 - 2 yıl önce yaşadığımız sorunlar... Bazı insanlar Türkiye’ye gelmeye bile korktular. Siz ne kadar deseniz ki korkmayın herşey kontrol altında... Önemli olan bundan sonra ne yapacağız. İki taraf da bir araya gelidğinde birbirlerini dinlemeleri gerekiyor. Hükümetler de kendi aralarında bir araya geldiğinde konu problem çözmek olmaması lazım. En önemlisi problemimiz nedir, nasıl oldu ve bu bizi nasıl etkiliyor? Evvela bunlar konuşulduktan sonra kısa orta uzun vadede sorunlarımızı çözebiliriz. Bir araya gelip sohbet etmek ileriye doğru bakıp çare üretmek gerekiyor.

"Büyük şirketler frene basmadı"

Kısa vadede Türkiye’ye yeni yatırım bekliyor musunuz?

15 Temmuz’dan sonra bu zor dönemde evvela ne gördük... Evet turistlerde bir problem gördük. Büyük şirketlerde bir frenleme olmadı. Biz dünya harplerini gördük. Küçük şirketlerde bir frenleme oldu. Şimdi trende baktığımızda yine yatırımların geldiğini görüyoruz. Türkiye’de yaklaşık 6 bin 500 Alman şirketi var. Almanya’da da 70 bin Türk kökenli şirket varmış. Onların sayesinde bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Ama daha fazla sorular soracaklar. Bizim de duygusal olmadan o sorulara cevap vermemiz gerekiyor.

"Hızlı tren üretebiliriz"

Şirket olarak altyapı, sağlık, enerji, beyaz eşya gibi çok alanda varsınız, gelecek dönemde hangisi öne geçecek?

Her yıl sıralama değişiyor. Bu yıl ulaşım öne geçecek gibi. Belki de dünyanın en fazla hızlı tren yatırımlarını önümüzdeki yallarda Türkiye’de göreceğiz. Türkiye’nin ilk çok yüksek hızlı treni Siemens Türkiye tarafından TCDD’ye tedarik edildi. Son olarak Siemens TCDD’den 340 milyon Avro tutarında 10 Yüksek Hızlı Tren siparişi aldı. Bundan sonra ne var? Tabii ki yerli üretim yerli Ar-Ge var. İyi bir Ar-Ge varsa üretim zaten geliyor. Şimdi yurtdışından trenleri getiriyoruz. Ama Türkiye’de hızlı tren üretme projemiz var. Nerede olacağına daha karar vermedik. Ama çalışmalarımız var.Yerli partnerler olacak.

"TOP10'a gireceğiz"

162 yıldır Türkiye’desiniz hedefleriniz neler?

Siemens, Türkiye topraklarına Almanya’da faaliyete geçmesinden dokuz yıl gibi kısa bir süre sonra gelmiş. Türkiye globalde 30 lider ülke arasında yer alıyor. 2023’te Türkiye top 10 içine girecek. Siemens Türkiye, ülke ekonomisine, doğrudan, dolaylı ve teşvik edilen olmak üzere 3.2 milyar TL tutarında katkı sağlıyor. 2023’te bunu 4.3 milyar TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Siemens Türkiye’nin 2017 Ar-Ge bütçesi 27 milyon Avro oldu bu yıl 34 milyon Avro’ya çıkacak. Şu anda 550 kişi olan Ar-Ge çalışan sayımız 5 yılda 1000 kişiye çıkacak. 3 binden fazla çalışanı bulunan Siemens Türkiye, dolaylı olarak 40 bin kişiye istihdam sağlıyor. Siemens Türkiye’de kadın çalışan oranı yüzde 24.5. 2023’e kadar kadın yönetici oranını yüzde 30’a yükseltmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de her gün 200 bin kişi Siemens Healthineers’ın sunduğu sağlık teknolojilerinden faydalanıyor. Türkiye genelinde Siemens’in görüntüleme cihazlarına erişebilen kişi sayısı 32.4 milyon. Siemens Türkiye, yenilenebilir enerji üretiminde yüzde 10’luk paya sahip. Avrupa’nın en büyük rüzgâr enerjisi üreticilerinden biri olabilecek konumdaki Türkiye’de pazar payını 2020’ye kadar yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor. Siemens Türkiye, Gebze’deki Entegre Üretim Tesisleri ile bu yıl toplam 110 milyon Avro ihracat gerçekleştirecek.

Odak dijitalleşme

Şu anda odağınızda neler var?

Dijitalleşme konusuna çok odaklanıyoruz. Burada büyük fırsat var. Zaman kaybetmemek için yatırımlar gerekiyor. Eğer dijitalleşme konusunda başarılı olmak istiyorsak... önce şirketin içinde evde dijitalleşmek gerekiyor dedik. Biz şirket olarak pazara dijitalleşmeyi anlatmadan önce tüm elemanlarımızın dijital olgunluk seviyelerini ölçelim dedik. Tüm çalışanları online üzerinden eğitime tabi tutuyoruz. Eksiklerine göre eğitimler veriliyor. Dijitalleşmeye önce kendi içimizde hazır olmalıyız ki ona göre Türkiye’ye ortaklarımıza, müşterilerimize hizmet verelim. Dijital dönüşüme globalde başladı. Ama eğitim ilk bizde başladı ve 5 tane pilot ülke seçildi.

"Kriz dönemlerinde fabrika kurdu"

Gebze’de geçen yıl üretim tesisi açtınız, yeni yatırımlar olacak mı?

Biz 2008’de kriz döneminde Gebze’de fabrika kurmuştuk. Aralık 2017’de Gebze’de Entegre Üretim Tesisleri bünyesindeki yeni Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fabrikası’nın açılışını gerçekleştirdik. Tesisler ülke ekonomisine yılda yaklaşık 100 milyon Avro katkıda bulunacak. Bu da ilginç bir mesaj; krizlerde yatırıma devam ediyoruz. Biz 2019’da ne yapacağımıza 2 yıl önce karar verdik. Türkiye’de yatırıma devam ediyoruz. Ben 42 yıldır Siemens’te çalışıyorum. Benim işim sembolik olarak Türk bayrağını alıp merkeze gidiyorum ve Çin’den de Brezilya’dan da Rusya’dan da geliyorlar. Ben yatırım Türkiye’de diyorum. Diğeri Çin, Hindistan diyor. Şimdiye kadar zorlanmadım ama son 2 yılda zorlandım. Çünkü daha fazla anlatmam gerekti. Problem yaşamadım ama daha fazla anlatmam gerekti. Daha fazla sorular soruyorlar. Gayet normal çünkü yatırımcı diyor ben yatırım yapıyorum. Her şey kontrol altında mı daha fazla riskler var mı. Eskiden fırsatlardan daha fazla bahsediyordum şimdi riskleri nasıl kontrol altına alınacağından bahsediyorum. O dönem kolay değildi benim için. Fakat başarı noktası nedir diyorum. Güven. Bize güvendiler. En yeni teknolojiye hazır olan ülkelerden biriyiz. Bazen Türkiye ile Almanya kültürlerdeki farklılıklar nedir diye sorulduğunda, Almanlar bir konuya başladıklarında evvela hep öncelikle riskleri analiz ederler. Türkiye’deki bakış fırsat var mı atlayalım. Riskleri sonradan hallederiz. Ne demişler bir iş yapacaksan Türk gibi başla Alman gibi bitir. Buradan gelir.