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Ekonomi

Siemens soruşturmasına neden izin verilmedi?

Siemens, Türkiye'de de rüşvet dağıttı mı? BOTAŞ bürokratları bu iddianın neresinde? Bu soruların yanıtları yok çünkü bu iddiayı soruşturan savcıl

03 Mart 2009 02:00

Siemens, Türkiye'de de rüşvet dağıttı mı? BOTAŞ bürokratları bu iddianın neresinde? Bu soruların yanıtları yok çünkü bu iddiayı soruşturan savcılık "takipsizlik" kararı aldı.

Nedeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın iddiaların odağındaki bürokratların soruşturulmasına izin vermemesi. CNN Türk'ün haberine göre Bakan Hilmi Güler, soruşturmaya neden izin verilmediğine açıklık getirmedi, sadece "Hukuki süreç devam ediyor" demekle yetindi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, düzenlediği basın toplantısında, kurumun faaliyetleri ve son dönem çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bazı gazetelerde yürütülen Mavi Hat davası kapsamında, ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla yapılan suç duyurusunda Enerji Bakanlığı'nın BOTAŞ'ın 3 bürokratı hakkında soruşturma izni vermediğini ilişkin haberlerin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Güler, "devam eden hukuki bir süreç olduğu için konunun detayına girmek istemediğini" söyledi.

Güler, "Ancak burada da biz bir takım yanlışlıklara izin vermeyecek bir kararlılıkla çıkar gruplarının haksız kazanç sağlayabilecek bütün kanallarını kapatıyoruz" dedi.

BOTAŞ'ta rüşvet iddiası

Aslında bu iddialar yeni değil. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları nedeniyle 2007 yılında başlayan Mavi Hat soruşturmasının bir parçası.

Rüşvet iddiaları Mavi Hat'ta sanık konumunda olan işadamı Rubil Gökmedir'in ifadeleri ile gündeme geldi. Gökdemir, Siemens firmasının birçok ülkede ve Türkiye'de 57 milyon euro rüşvet dağıttını öne sürdü.

Üstelik BOTAŞ'ta görevli üç bürokratın da rüşvet aldığını ve ihalelere fesat karıştırıldığını iddia etti. Gökdemir, iddia etmekle kalmadı, hem Siemens hem de BOTAŞ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda da Siemens'in diğer ülkelerde dağıttığı rüşvete ve görevden alınan yöneticilere ilişkin haberleri de delil olarak sundu. Savcılık soruşturma başlattı.

Rüşvet iddialarını yeniden gündeme taşıyan, savcılığın aldığı takipsizlik kararı oldu. Savcılığın takipsizlik kararının iki gerekçesi var.

Bunlardan biri Mavi Hat soruşturmasının bir başka savcılıkta olması. Diğeri ise BOTAŞ eski Genel Müdürü Rıza Çiftçi, Genel Müdür eski Yardımcısı Şakir Arıkan ve bugünkü Genel Müdür Saltuk Düzyol hakkında istenen soruşturma izninin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilmemesi.

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