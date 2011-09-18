-Siemens nükleer enerjiden vazgeçiyor ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - Alman sanayi ve mühendislik devi Siemens, nükleer enerjiden vazgeçeceğini açıkladı. Siemens'in üst düzey yöneticilerinden Peter Loescher, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Japonya'daki Fukuşima nükleer santralinde yaşanan felaketin, şirketin bu yönde bir karar almasında etkili olduğunu belirtti. Loescher, Siemens'in ''nükleer faslını'' tamamen kapattığını, bundan böyle nükleer enerji santralleri kurmayacağını kaydetti. Siemens'in Rus nükleer enerji şirketi Rosatom'la kurmayı planladığı ortaklığın da iptal edileceğini ifade eden Loescher, söz konusu şirketle işbirliğinin ''başka alanlarda'' sürebileceğini vurguladı. Loescher ayrıca, Alman hükümetinin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş konusundaki kararına destek verdiklerini de söyledi. Almanya Başbakanı Angel Merkel, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Almanya'daki 17 adet nükleer reaktörün 2022 yılına kadar kapatılacağını duyurmuştu.