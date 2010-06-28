Siemens kendi bankasını kuruyor

T24-



Siemens şirketi sözcüsü Marc Langendorf yaptığı açıklamada, Siemens'in ekonomik kriz sonrasında karşılaştığı finansal riskleri azaltmak amacıyla kendi bankasını kurmayı planladığını belirtti.





Siemens'in kendi bünyesindeki finansal servisin sahip olduğu ürün yelpazesini genişletmeyi, finansal alanda satışları artırmayı amaçladığını ifade eden Langendorf, bu çerçevede, Siemens grubunun finansman ihtiyacında esneklik ile risk yönetiminde mükemmelliğin sağlanacağını kaydetti.





Siemens'in kuracağı bankanın bireysel bankacılık servisi vermeyeceğini belirten Langendorf, yaşanan ekonomik kriz riskin en aza indirilmesi konusunda finansmanın birçok bankaya yayılması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti.





Langendorf, Siemens'in banka kurmak için Almanya'da bankacılık yönetimine başvurduğunu bildirdi.