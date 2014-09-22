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Ekonomi
Deutsche Welle

Siemens, Dresser-Rand'ı satın alıyor

Alman Siemens Grubu, ABD'nin önde gelen santrifüj, türbin ve pistonlu kompresör üreticisi Dresser-Rand'ı satın alıyor.

22 Eylül 2014 12:58


Siemens Grubu'ndan yapılan açıklamada, New York Borsası'nda işlem gören Dresser-Rand'ın her bir hissesi için 83 dolar ödeme yapılmasının öngörüldüğü bildirildi. Siemens'in satın alma operasyonunda ödeyeceği rakam toplam 7,6 milyar doları (5,8 milyar euro) bulacak. Siemens, "Dresser-Rand yönetiminin teklife sıcak baktığını" bildirdi.

Dresser-Rand'a talip bir başka şirket olan Sulzer'in sözcüsü ise pazarlık masasından çekildiklerini duyurdu. İsviçre'nin önde gelen makine üreticilerinden Sulzer, Dresser-Rand'a nakit para yerine hisse değiş-tokuşu teklif etmişti. Medyaya yansıyan haberlere göre, Siemens'in rakiplerinden General Electric de Dresser-Rand'ı devralmak için girişimde bulunan şirketler arasında yer alıyor.

Dresser-Rand santrifüj, türbin ve pistonlu kompresör ekipman üreticileri arasında ön sırada geliyor. Şirketin ürünleri enerji altyapısı açısından önem taşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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