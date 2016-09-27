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Ekonomi

Siemens, bin 700 kişiyi işten çıkaracak

Alman teknoloji şirketi Siemens’in Almanya'da 2020 yılına kadar bin 700 kişiyi işten çıkaracağı öne sürüldü

27 Eylül 2016 22:17

Alman basınında çıkan haberlerde, Alman elektronik ve teknoloji şirketiSiemens’in işçi temsilcileriyle 2020 yılına kadar Almanya’da bin 700 kişinin işten çıkarılması konusunda anlaştığı kaydedildi.

Şirket, mart ayında yaptığı açıklamada, petrol ve gaz, metaller ve madencilik sektörlerindeki yoğun rekabet nedeniyle bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu belirtmiş ve bu kapsamda Proses Endüstrileri ve Sürücüler Bölümü'nde 2 bini Almanya'da olmak üzere toplamda 2 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planladığı bildirmişti.

Siemens, böylece daha önce Almanya için belirlediği 2 bin eleman kesintisini bin 700’e indirdi.

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