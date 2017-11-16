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Ekonomi

Siemens 6 bin 900 çalışanını işten çıkarıyor

Almanya'da toplam 920 kişinin çalıştığı Görlitz ve Leipzig kentlerindeki iki işletmenin kapatılacağı ifade edildi

16 Kasım 2017 22:26

Siemens ile ilgili son zamanlarda ortaya atılan iddialar bugün gerçeğe dönüştü. Şirket resmen 6 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Siemens şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, santral ve motor  üretimi alanında yaşanan bazı sorunlar nedeniyle yarısı Almanya'da olmak üzere  ülkelerdeki üretim merkezlerinde yaklaşık 6 bin 900 kişinin görevine son  verileceği belirtildi.

Almanya'da toplam 920 kişinin çalıştığı Görlitz ve Leipzig  kentlerindeki iki işletmenin kapatılacağı ifade edilen açıklamada, Erlangen ve  Offenbach kentlerindeki işletmelerin de birleştirileceği, bunun da Offenbach'daki  işletmenin sonu anlamına geleceği kaydedildi.

Erfurt kentindeki diğer bir işletme için de satış dahil birçok  seçeneğin görüşüldüğü açıklandı.

Alman Siemens şirketinin santraller alanında dünya çapında yaklaşık 46  bin 800, motor üretim alanında da yaklaşık 44 bin 800 çalışanı bulunuyor.

 

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