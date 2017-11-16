Siemens 6 bin 900 çalışanını işten çıkarıyor

Siemens ile ilgili son zamanlarda ortaya atılan iddialar bugün gerçeğe dönüştü. Şirket resmen 6 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Siemens şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, santral ve motor üretimi alanında yaşanan bazı sorunlar nedeniyle yarısı Almanya'da olmak üzere ülkelerdeki üretim merkezlerinde yaklaşık 6 bin 900 kişinin görevine son verileceği belirtildi.

Almanya'da toplam 920 kişinin çalıştığı Görlitz ve Leipzig kentlerindeki iki işletmenin kapatılacağı ifade edilen açıklamada, Erlangen ve Offenbach kentlerindeki işletmelerin de birleştirileceği, bunun da Offenbach'daki işletmenin sonu anlamına geleceği kaydedildi.

Erfurt kentindeki diğer bir işletme için de satış dahil birçok seçeneğin görüşüldüğü açıklandı.

Alman Siemens şirketinin santraller alanında dünya çapında yaklaşık 46 bin 800, motor üretim alanında da yaklaşık 44 bin 800 çalışanı bulunuyor.